Relevo al frente de una de las mayores empresas de Málaga: Opplus nombra nuevo CEO

Cambio en la cúpula directiva de una de las mayores empresas de Málaga. Opplus ha anunciado el nombramiento de Ricardo Jurado como nuevo director general ... en sustitución de Pablo Benavides, que concluye su etapa como CEO de la compañía y presidente de GYAR tras nueve años al frente del timón. Es un movimiento con el que la compañía busca «seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio».

El relevo, que tendrá lugar en enero de 2026, se produce en un momento «excelente» para la empresa malagueña, que presume de haberse posicionado «como empresa referente en el sector BPO». Estas siglas hacen referencia a Business Process Outsourcing, que en español se traduce como externalización de procesos de negocio. Opplus, con sede en Málaga TechPark, ocupa un lugar destacado en el ranking de las mayores empresas de Málaga, tanto por facturación (más de 107 millones en 2023) como, sobre todo, por número de empleados: es la tercera empresa con mayor plantilla de la provincia, con más de 2.600 empleados.

Ricardo Jurado procede de BBVA Technology, sociedad del Grupo BBVA de la que ha sido CEO desde enero de 2024. «Sus más de veinte años de experiencia en diferentes áreas de negocio del banco y su visión estratégica han sido determinantes para su incorporación a Opplus», indican sus portavoces.

La compañía expresa su agradecimiento por la «enorme dedicación y e compromiso» que ha demostrado en esta etapa Pablo Benavides, que ha apostado «en todo momento por un enfoque hacia la calidad de sus procesos, y sobre todo, hacia las personas».