Ricardo Jurado, nuevo CEO de Opplus. Sur

Relevo al frente de una de las mayores empresas de Málaga: Opplus nombra nuevo CEO

Ricardo Jurado sustituye a Pablo Benavides al frente de la compañía de externalización de procesos pertenecente al Grupo BBVA

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:47

Cambio en la cúpula directiva de una de las mayores empresas de Málaga. Opplus ha anunciado el nombramiento de Ricardo Jurado como nuevo director general ... en sustitución de Pablo Benavides, que concluye su etapa como CEO de la compañía y presidente de GYAR tras nueve años al frente del timón. Es un movimiento con el que la compañía busca «seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio».

