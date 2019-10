La malagueña Deportae se mantiene como referente nacional del ocio infantil Foto de familia del equipo de Deportae en Málaga. / SUR Once años después de su fundación emplea a más de 120 personas en toda España y sigue liderando las innovaciones del sector en materia digital y de marketing FERNANDO TORRES Sábado, 5 octubre 2019, 13:22

Empezaron con un ordenador compartido para los dos socios. Cuando Lorena González y Ricardo Llamas fundaron Deportae tenían 23 años y el concepto 'emprendimiento', allá por 2008, todavía no estaba tan de moda como ahora. «Queríamos crear una empresa de la que sentirnos orgullosos, no una idea que vender más adelante», explica Llamas. Once años después, la empresa es el referente nacional del ocio, deporte y entretenimiento para jóvenes en todo el país, gracias a una renovación profunda de los conceptos del sector.

«Fuimos los primeros en dar el salto a la publicidad en Google y Facebook en un mundo en el que todo se movía por la gestión comercial puerta a puerta». Los servicios de Deportae comenzaron a desplegarse por la provincia y los primeros beneficios comenzaron a llegar, pero «siempre» se reinvertían en la empresa, para hacerla crecer.

En sus orígenes, Deportae se postuló como una empresa de servicios extraescolares, pero hoy ofrecen ocio, entretenimiento y deporte para niños y jóvenes en cualquier espacio y ámbito. Algunos de sus grandes clientes son El Corte Inglés, Verdecora, Leroy Merlín, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, entre otros. Gestionan sus ludotecas y organizan todo tipo de actividades sin importar las necesidades específicas de cada situación. Además, en el ámbito privado, animan y dinamizan más de 300 comuniones al año y un total de 600 eventos particulares en diferentes puntos del país.

No obstante, una de sus grandes líneas de negocio es la formación. «Cuando quisimos preparar a nuestros empleados vimos que los títulos que se ofrecían eran muy genéricos, faltaba formación concreta y específica para especializarse», comenta Llamas. Cuando comenzaron a preparar los cursos para sus trabajadores decidieron abrirlos al resto de España mediante su plataforma digital. «Fue hace cinco años, cuando comenzamos a crecer a lo grande y a facturar en siete dígitos». En su primer curso formaron a 11.000 personas, y la cifra anual, aunque ha ido descendiendo, sigue siendo elevada. «La mayoría de los profesionales del sector a nivel nacional se han formado con nosotros», añade el socio fundador.

En su opinión, la clave del crecimiento que ha experimentado Deportae ha estado, por un lado, en «no querer crecer rápido» y, por otro, en las innovaciones comerciales que han ido «marcando tendencia» en todo el sector. «Cuando empezamos, los servicios se vendían puerta a puerta; ahora la mayoría los cerramos por internet», concluye el empresario.