Freepik lanza la generación ilimitada de imagen y vídeo con IA

Freepik acaba de relanzar su app móvil nativa y ha anuncido la generación ilimitada de imágenes con IA para sus suscriptores Premium+ y Pro, sin ... consumo de créditos, así como la extensión de esta misma lógica a la generación de vídeo con un modelo específico por semana y solo durante el mes de julio.

Desde la compañía detallan que este movimiento no solo responde a un cambio tecnológico –la bajada de costes de generación–, sino a una visión clara de lo que necesitan los usuarios. «Hemos decidido eliminar los créditos y ofrecer generación ilimitada porque entendimos que lo que frena a los usuarios no es la tecnología, sino las fricciones en el modelo de uso –explica Joaquín Cuenca, fundador y CEO de Freepik–. En lugar de contar tokens o preocuparse por cuántas imágenes pueden generar, queremos que se enfoquen en crear. Esa es la verdadera revolución de la IA: no solo en lo que puede hacer, sino en cómo se pone al servicio de las personas».

Estas novedades representan una declaración de principios frente a otros modelos de la industria, menos orientados al consumidor y a la facilidad de uso, que predominan en el sector. Así, tal y como explica Joaquín Cuenca, fundador y CEO de Freepik, «la app, la generación ilimitada de imágenes y vídeo, aunque con ciertas limitaciones por modelos, conforman los pilares de una estrategia que prioriza la experiencia sobre la complejidad y que sitúa a Freepik como uno de los candidatos más sólidos para convertirse en la plataforma multimodelo líder en la creación visual con IA».

Esta apuesta estratégica se materializa también en el relanzamiento de su aplicación móvil, ya disponible para iOS y Android, que integra todo el universo creativo con IA de Freepik en un solo entorno: generación de imágenes, generación de vídeo, edición, estilos y publicación directa en redes sociales.

Desde su lanzamiento y con la nueva versión «AI-first», la app ha alcanzado más de 488.000 descargas, con una adopción significativa por parte de los usuarios: solo en Android, se han generado más de 350.000 imágenes y más de 36.000 vídeos; en iOS, más de 175.000 imágenes y 43.000 vídeos.

Además, la app muestra un rendimiento muy sólido, con ratios de conversión de casi el 5% entre iOS y Android, y un 25 % del tráfico web desde dispositivos móviles. Esta app de Freepik está pensada para pequeñas empresas, emprendedores y creadores de contenido que usan el móvil como principal herramienta de trabajo.

Según Cuenca, «no queremos que los usuarios tengan que elegir entre potencia y sencillez. Con esta app, tienen ambas. Hemos diseñado una herramienta que entiende cómo y dónde se crea hoy en día».

Además, la nueva app aterriza en un ecosistema ya transformado por otra gran novedad dentro de Freepik, que refuerza su posicionamiento como plataforma multi modelo de referencia para la creación visual con IA: la generación ilimitada de imágenes con IA para sus usuarios de planes Premium+ y Pro.

Además, la compañía española, ha extendido este modelo «sin límites» a la generación de vídeo sólo durante el mes de julio y eliminando el consumo de créditos en un solo modelo específico cada semana, empezando con MiniMax Hailuo 02.

Estas iniciativas consolidan a Freepik como el agregador de herramientas generativas de IA más completo, útil y centrado en el usuario, marcando un antes y un después frente al formato de créditos, que aún predomina en el sector y penaliza a los heavy users.

«Freepik se está convirtiendo en el estándar de lo que debería ser una plataforma creativa con IA: accesible, útil, transparente y centrada en el usuario. No queremos ser solo una herramienta, queremos ser el entorno natural de creación para los próximos años», concluye Cuenca.