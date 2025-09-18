Las empresas familiares, a terapia: «Aquí evitar el conflicto es letal»

Decir empresa familiar es casi redundante en una región como Andalucía, donde el 92% del total de sociedades, el 78% del empleo y el 74% ... del PIB reposan en este tipo de compañías. «Somos las raíces de la economía andaluza: discretas, resilientes, arraigadas y duraderas», afirma Manuel Barbadillo, presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, que celebra hoy en Málaga su primer congreso anual. Son negocios que gozan de una tasa de supervivencia más alta que el resto, precisamente porque su razón última de ser es perpetuar el negocio para las futuras generaciones. Pero eso no quiere decir que lo tengan más fácil: también tienen sus propios desafíos y riesgos. La endogamia, la falta de profesionalización, el traslado de conflictos familiares a la empresa, la falta de relevo generacional o lo contrario (demasiados accionistas y candidatos a gestionar la empresa)... son peligros que tienen que evitar este tipo de empresas, cuyo momento decisivo suele coincidir con la sucesión.

Mayoral, Famadesa, Persán, Supermercados MAS, Aertec Solutions, Osborne. Los ejecutivos de algunas de las empresas familiares más importantes de Andalucía han compartido hoy las lecciones más valiosas que han aprendido con los más de 300 asistentes al congreso, que se celebra en la Hacienda del Álamo. Y en ciertos momentos, por lo que allí se hablaba parecía, más que una reunión empresarial, una sesión de terapia. Porque todos coincidieron en un consejo: una buena comunicación es imprescindible en cualquier familia, pero más aún en una familia empresaria. Evitar tener conversaciones complicadas puede ser como un cáncer a la larga, tanto para la familia como para el negocio. «En las familias se tiende a buscar la paz y evitar los temas conflictivos, pero en una empresa familiar hay que ser capaz de abordar los temas conflictivos y tiene que escuchar a todos», apuntaba Juan Francisco Iturri, CEO de la empresa sevillana Iturri, fundado en 1947 y dedicado a la fabricación y distribución de prendas, equipos y vehículos para seguridad industrial, emergencias, defensa y sanidad.

El CEO de la malagueña Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza, lo explicaba así de claro: «Todos anhelamos la paz, pero si el negocio se hunde, la familia se enfada también. Así que ante un conflicto entre familia y empresa, la prioridad tiene que estar en que la empresa continúe». «Si tuviera que dar un consejo a todos los que estáis aquí, os diría que no sigáis evitando esa conversación incómoda quetenéis pendiente con vuestro padre, vuestro hermano o vuestro primo», insistía.

El protocolo familiar

Hablar es importante, pero también dejar por escrito cuáles son las reglas del juego. Los empresarios que han tomado la voz en este congreso coinciden en que tener una buena gobernanza es clave en una empresa familiar. «Esa buena gobernanza se traduce en tener órganos de gestión y un protocolo familiar donde se respondan cuatro preguntas: cómo se gobierna la empresa, cómo se compran y venden las acciones, qué vamos a hacer con el dinero y cómo acceden las nuevas generaciones a la propiedad y la gestión de la empresa», afirma Domínguez de la Maza.

El protocolo familiar es un documento imprescindible en una empresa que pase de la primera generación, según han señalado los propios empresarios. «Diría que más que el resultado, lo importante es el proceso: sentarte a hablar. En nuestro caso, éramos 15 primos y lo primero que decidimos fue dejar a los representantes de la anterior generación fuera; nos quedamos a hablar nosotros, porque las normas que ibamos a poner nos iban a afectar a nosotros. Y fue un dolor de muelas, pero lo conseguimos. Definimos unas reglas que todo el mundo acepta y respeta», revela el CEO de Mayoral.

Iturri afirma haber dedicado «mucho tiempo» a discutir y preparar ese protocolo y considera muy útil contar con alguien externo a la familia no sólo a la hora de redactarlo sino para que ejerza de asesor en casos de conflicto. «Tiene que haber alguien externo, pero hay que evitar una excesiva rigidez porque el protocolo no es un contrato: es más importante el proceso que el resultado».

En esa gobernanza hay que «diferenciar muy bien quiénes son accionistas y quiénes son ejecutivos, aunque también sean accionistas», apunta la presidenta de Persán, Concha Yoldi. Y también tener claro que un consejo de administración no es una reunión familiar: «Cuando mi marido vivía y era el presidente y yo vicepresidenta, yo sabía que en la empresa mandaba él, aunque en casa fuéramos al 50%», advierte.

El CEO de Iturri revela que su empresa cuenta con un consejo asesor que decide qué miembros de la familia «están capacitados para entrar en la gestión». También existe un comité que se encarga de mentorizarlos una vez están incorporados. «Los padres no juzgamos bien a nuestros hijos, por eso hay un órgano externo que analiza cómo va avanzando cada miembro de la siguiente generación y quién está preparado para entrar a trabajar en la empresa», afirma.