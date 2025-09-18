Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Francisco Iturri, Concha Yoldi, Manuel Domínguez y José María Vera, en una mesa redonda del congreso. Salvador Salas
Congreso Andaluz de la Empresa Familiar

Las empresas familiares, a terapia: «Aquí evitar el conflicto es letal»

Firmas como Mayoral, Persán, Famadesa o MAS comparten claves para garantizar la supervivencia de unas compañías que aportan el 78% del empleo en Andalucía

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:57

Decir empresa familiar es casi redundante en una región como Andalucía, donde el 92% del total de sociedades, el 78% del empleo y el 74% ... del PIB reposan en este tipo de compañías. «Somos las raíces de la economía andaluza: discretas, resilientes, arraigadas y duraderas», afirma Manuel Barbadillo, presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, que celebra hoy en Málaga su primer congreso anual. Son negocios que gozan de una tasa de supervivencia más alta que el resto, precisamente porque su razón última de ser es perpetuar el negocio para las futuras generaciones. Pero eso no quiere decir que lo tengan más fácil: también tienen sus propios desafíos y riesgos. La endogamia, la falta de profesionalización, el traslado de conflictos familiares a la empresa, la falta de relevo generacional o lo contrario (demasiados accionistas y candidatos a gestionar la empresa)... son peligros que tienen que evitar este tipo de empresas, cuyo momento decisivo suele coincidir con la sucesión.

