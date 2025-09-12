Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Vicente Morote, socio director de Andersen Iberia; Emilio Martínez, fundador de MTA Legal, y José Miguel Soriano, socio y director de la oficina de Málaga. Sur

Andersen firma con MTA Legal su mayor integración en Málaga y ya tiene 60 profesionales en plantilla

«Ya somos los segundos del ranking local y seguiremos con esta estrategia de alianzas hasta alcanzar el liderazgo», advierte el socio director de Andersen Iberia, José Vicente Morote

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:13

Golpe de mano de Andersen Málaga, que acelera su plan para convertirse en el mayor despacho de abogados de la ciudad. La firma ha anunciado ... la integración de MTA Legal, un consolidado bufete multidisciplinar que aporta 15 profesionales y tiene como clientes a potentes empresas malagueñas. Su fundador, Emilio Martínez, se incorpora como socio. Es la cuarta firma que suma Andersen desde que aterrizó en Málaga en 2022: antes fueron AFFASA ('boutique' fiscalista liderada por Alfonso Casado), Apalategui Abogados (prestigiosa firma penalista liderada por Pedro Apalategui) y Salvia Abogados (bufete de derecho mercantil, societario y de fusiones y adquisiciones fundada por Rafael Perea).

