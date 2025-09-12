Andersen firma con MTA Legal su mayor integración en Málaga y ya tiene 60 profesionales en plantilla

Golpe de mano de Andersen Málaga, que acelera su plan para convertirse en el mayor despacho de abogados de la ciudad. La firma ha anunciado ... la integración de MTA Legal, un consolidado bufete multidisciplinar que aporta 15 profesionales y tiene como clientes a potentes empresas malagueñas. Su fundador, Emilio Martínez, se incorpora como socio. Es la cuarta firma que suma Andersen desde que aterrizó en Málaga en 2022: antes fueron AFFASA ('boutique' fiscalista liderada por Alfonso Casado), Apalategui Abogados (prestigiosa firma penalista liderada por Pedro Apalategui) y Salvia Abogados (bufete de derecho mercantil, societario y de fusiones y adquisiciones fundada por Rafael Perea).

La de MTA Legal es la mayor integración realizada hasta la fecha por Andersen Málaga, tanto por número de empleados (15) como por facturación (1,2 millones en el último ejercicio). Es un despacho especializado en los ámbitos mercantil, fiscal y procesal y la elevada cualificación de sus abogados ha sido un «motivo de peso» para impulsar esta operación, según reconoce José Miguel Soriano, director del despacho en Málaga. Tras la integración, que se ha hecho efectiva a 1 de septiembre, la oficina malagueña de Andersen alcanza los 60 profesionales en plantilla y prevé facturar cerca de 6 millones de euros, lo que supondría duplicar la cifra de 2024.

Más integraciones en el futuro

Con esta operación, Andersen se sitúa más cerca de su objetivo de ser el despacho líder de Málaga. «Ésa es nuestra aspiración y no queremos tardar mucho en conseguirlo; para ello vamos a recurrir tanto a crecimiento orgánico como inorgánico. En muy poco tiempo hemos conseguido situarnos en segunda posición», afirma el socio director de Andersen Iberia, José Vicente Morote, quien reitera que es probable que se produzcan nuevas integraciones a corto o medio plazo. «La apuesta por Málaga es completamente decidida», añade Soriano.

La alianza con MTA Legal ha costado tres años de conversaciones, según reconocen ambas partes. «Empezamos a hablar nada más aterrizar Andersen en Málaga, pero entonces mi despacho todavía no estaba en el punto decisivo al que había llegado ahora: ser muy pequeño para una piscina grande y muy grande para una piscina pequeña», resume Emilio Martínez. «Hay dos razones que me han impulsado a tomar la decisión: una es que mis clientes me demandaban servicios de una variedad y un nivel de complejidad que ya, con nuestro tamaño, no éramos capaz de prestar. La otra es la dificultad para retener talento. Al integrarse en un gran despacho como Andersen, nuestros profesionales van a tener oportunidades para avanzar en su carrera y participar en asuntos complejos y de alcance internacional», explica.

Sobre Andersen

Andersen es una firma lanzada en 2013 desde EE UU por un grupo de antiguos socios de Arthur Andersen que quisieron refundar la mítica marca jurídica. Gracias en parte al crecimiento que está imprimiendo en localizaciones como Málaga, Andersen Iberia incrementó el año pasado un 40% en facturación, alcanzando los 70,5 milllones de euros. Recientemente ha abierto oficinas en Bilbao y en Oporto, situándose ya con ocho sedes: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao, Lisboa y Oporto. La de España es la segunda firma más importante de Andersen Global después de la de Estados Unidos. A nivel internacional, el despacho cuenta con presencia en más de 180 países, con más de 20.000 profesionales.