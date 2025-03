La economía malagueña, más en riesgo por la crisis del coronavirus que el resto de Andalucía por el peso del sector servicios

Nuria Triguero Viernes, 13 de marzo 2020, 00:33 Comenta Compartir

En el mejor de los escenarios dibujados por el Ministerio de Sanidad, que da dos meses para superar la crisis del coronavirus, la economía andaluza se dejará dos décimas de crecimiento por el camino. Así lo calcula el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara: «Si había una previsión de aumento del PIB del 1,6%, pues serán dos décimas menos: una por mes», explicó ayer a la salida de la asamblea general ordinaria de la patronal andaluza.

El líder de la CEA y de la CEM reconoció en declaraciones a SUR que la economía malagueña es más vulnerable que el resto de la región a los efectos de la pandemia «por su elevada terciarización: el 73% de su PIB viene del sector servicios, que es el más castigado, especialmente el turismo», apuntó. Por tanto, cabe pensar que su crecimiento (que estaba previsto que fuera del 1,9%) se resentirá más. En cualquier caso, González de Lara advirtió de que eso «no significa que entremos en recesión».

No obstante, el presidente de los empresarios quiso ser prudente y matizó que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las medidas que se tomen para contenerla. «Si todo continúa con relativa normalidad, será menos desfavorable. Pero si por ejemplo el Gobierno de España decidiera cerrar todos los negocios, salvo farmacias y supermercados, como en Italia, entonces el PIB estaría más deteriorado», afirmó.

La patronal andaluza está muy preocupada por la caída de reservas hoteleras para Semana Santa, puesto que ésta genera «el 15% ó el 20% de todos los ingresos del año», según recordó González de Lara. El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, compartió esta preocupación: «No quiero ser alarmista, pero hay un frenazo en las reservas que, unido a la cancelación de los viajes del Imserso, se lo va a hacer pasar mal al sector turístico», apuntó. «La Semana Santa ya va a ser un problema. Si después se despeja el horizonte no tendremos que temer más consecuencias, pero si la situación se mantiene cara el verano habrá empresas con graves problemas», advirtió.

Ante esta situación, el presidente de la CEA valoró las primeras medidas anunciadas por el Gobierno central para mitigar los efectos de la crisis sobre las empresas y el empleo. «Aplaudimos la moratoria fiscal y la consideración de las situaciones de cuarentena y aislamiento como bajas por accidente laboral, de forma que no las tengamos que costear los empresarios», explicó.

González de Lara incidió en que el Gobierno tiene el deber de proteger a pymes y trabajadores ante una crisis sin precedentes y pidió que no se limite a facilitar aplazamientos, sino que suspenda la obligación del pago de cotizaciones sociales a las empresas que caigan en situación de inactividad. También exigió que se flexibilice el acceso a la prestación por desempleo a los trabajadores que se vean afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). «Estamos de acuerdo con las centrales sindicales en que hay que proteger a los trabajadores: por tanto, que no se exija el periodo de carencia para acceder al desempleo y que estos periodos de inactividad no consuman el tiempo de prestación que les quede para el futuro», planteó. Igualmente, pidió que la Administración agilice la tramitación de los ERTE que se presenten «por causa de fuerza mayor».

«Proteger a nuestros mayores»

El líder de la CEA no se limitó a hablar de las consecuencias económicas de la crisis, sino que quiso recordar cuál debe ser «el objetivo esencial»: «El bien a proteger son nuestros mayores y las personas inmunodeficientes. Hay que hacer pedagogía social para que todos contribuyamos», afirmó. En este sentido, lanzó una pregunta al aire: «Teniendo en cuenta que los mayores son el bien a proteger, ¿es la decisión más acertada cerrar los centros escolares?».

Además, el presidente de la patronal andaluza advirtió de que ante una eventual restricción de movimientos, debe ser prioritario garantizar el funcionamiento del sector logístico para garantizar el abastecimiento de los centros de distribución alimentaria.