Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza

La Xunta de Galicia tendrá que pagar una compensación económica de 44.713 euros a este docente

SUR

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:27

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha ratificado la sentencia del magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número ... 1 de Pontevedra, pionera en Galicia, en la que condenó a la Xunta a pagar una compensación económica de 44.713 euros a un docente por su cese como personal interino, puesto que desempeñó durante 30 años, tras no superar las pruebas de un procedimiento de estabilización convocado por la Administración autonómica.

