Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

El Govern mantiene conversaciones con el gigante automovilístico asiático para que sus planes de instalarse en España se centren en la región

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:27

Las ventas de coches eléctricos chinos en España están disparadas. Y el país trata de convertirse en uno de los polos de inversión de esta ... industria asiática en Europa con acuerdos puntuales pero también con la ambición de que se instalen en nuestro país fábricas de marcas chinas. Hace unas semanas la agencia Reuters confirmaba que el gigante chino BYD instalaría su tercera planta europea de coches en España, pero la localización aún está por confirmar, y este jueves Cataluña se ha postulado como el lugar ideal para hacerlo.

