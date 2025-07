El campo se rebela contra el recorte de ayudas europeas y anuncia 'tractoradas'

La Comisión Europea ha propuesto un recorte del 20% en la asignación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 en su nuevo ... plan presupuestario en el que da un mayor peso al gasto en defensa. En concreto, los fondos pasarían de 380.000 millones a 300.000 a partir de esa fecha y el campo advierte de que este gran recorte supone un «ataque frontal» al sector en Europa y un «punto de inflexión histórico».

En este sentido, desde la Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte de que el abandono institucional del campo tendrá consecuencias sociales y políticas: «Una Europa sin agricultura viva es una Europa sin soberanía alimentaria, sin equilibrio territorial y sin futuro social», señaló este jueves su secretario general, Miguel Padilla.

El campo no se quedará de brazos cruzados ante esta «propuesta inaceptable» y ya han advertido a la Comisión de que «se prepare» porque «los tractores volverán a las carreteras». Varias asociaciones de agricultores y ganaderos como COAG y UPA ya participaron este miércoles en la movilización frente a la Comisión Europea para reclamar un presupuesto más fuerte. Y aún resuenan los ecos de las graves 'tractoradas' que recorrieron las calles de las principales calles europeas hace solo unos meses. Las protestas comenzaron en febrero de 2024 y se desarrollaron hasta principios de junio, al menos en España. Las causas incluían la preocupación por las políticas de la UE, pero también la ley de cadena alimentaria nacional.

Por parte de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tildaron de «inaceptable» la idea de Bruselas de que los fondos de la PAC pasen de 386.000 a 300.000 millones de euros en dos años nada más conocer la propuesta. «Es obvio que los fondos deben crecer, no recortarse, no se puede pedir más si nos apoyan menos», señalaron. Y exigieron que el Parlamento Europeo y los estados miembros digan 'no' a esta propuesta.

«Europa no puede permitirse desmantelar la PAC», argumentan desde la asociación, que anunciaron este jueves en un comunicado que «lucharán para que se cambie». En un comunicado aseguran que la propuesta de la presidenta Ursula Von der Leyen «ha caído como un jarro de agua fría» entre los agricultores y ganaderos españoles. «A pesar de los rumores que en los últimos meses hacían presagiar malas noticias para los intereses del sector primario, los productores de alimentos albergaban ciertas esperanzas de que sus temores no se confirmasen», señalan. Desde UPA consideran que esta reducción del presupuesto sería un paso más en un proceso de adelgazamiento de las ayudas al campo que comenzó en los años 80.

Desde UPA advierten además de que el sistema de ayudas sería totalmente nuevo, lo que supondría un aumento de la complejidad para su puesta en marcha. La organización pronostica que el proceso de definición y reparto de las ayudas podría ser «una auténtica locura».