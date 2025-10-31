Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar Manu Cecilio

CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más

Gortázar señala que el banco avanza «con fuerza» en sus dos grandes ejes estratégicos

EP

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:58

CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo ... periodo del año pasado «por la fortaleza del negocio», informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

