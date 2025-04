Patronos de la Fundación Unicaja exigen a Braulio Medel más información y transparencia

Horas después de que se conocieran todos los detalles del proceso de integración por absorción deUnicaja Banco y Liberbank, el pasado miércoles tuvo ... lugar la celebración de una de las reuniones más tensas y largas que se recuerdan del Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja, máxima accionista actualmente del banco malagueño (51%).

Este periódico ha podido conversar con varios patronos y, aunque todos han manifestado su deseo expreso de mantener el secreto de las deliberaciones, se trasluce el malestar de muchos de ellos por haber estado al margen de todo el proceso. «Nosotros necesitamos información para poder conocer los detalles y votar y no la hemos tenido. Eso tiene que cambiar», expresó uno de los patronos. De hecho, alguno se quejó de que fueron informados del proceso de fusión cuando ya se había cerrado y publicado todo.

Lo habitual en las reuniones del Patronato, que debido al Covid-19 se realizan por multillamada telefónica —«ni siquiera por zoom», se lamentan algunos—, es que no haya intervenciones o preguntas al presidente, pero esta vez todo fue diferente. Según pudo saber SUR, al menos seis de ellos tomaron la palabra y en algunos momentos se produjeron enfrentamientos duros con el presidente. «El señor Medel se molesta muy pronto cuando se le pregunta», comentaron.

Las intervenciones se centraron especialmente en la falta de información y transparencia en el Patronato, pero concretamente se le llegó a preguntar por los motivos por los que los cinco consejeros dominicales que representan a la Fundación Unicaja en el consejo de Unicaja Banco tomaron una posición conjunta y unánime frente a la posición del resto de consejeros y del propio presidente y que, en palabras de algunos patronos, iba en contra de los intereses de la propia entidad en cuanto a mantener su identidad andaluza y la garantía de gobernanza frente a Liberbank. «Sorprende tanta unanimidad en contra del consejo si es verdad que tienen autonomía y que no son monos de feria, como llegó a decir Medel», expresaron varios patronos, sorprendidos por esas expresiones del presidente. Estas preguntas, según las mismas fuentes, quedaron sin respuestas por parte de Medel, así como los pasos a seguir en el futuro. La discusión está centrada en el hecho de que los cinco consejeros dominicales se manifestaron en bloque contra la propuesta del presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, respaldada por los consejeros independientes, para que dentro de dos años se garantizara de alguna forma que el primer ejecutivo de la entidad, tras la marcha de Azuaga por jubilación, no procediera de Liberbank, la entidad absorbida. Este hecho se considera un indicio del supuesto respaldo que Medel haya podido ofrecer al consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, frente al presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga.

Para algunos de los patronos que tomaron la palabra, «en el futuro se tienen que tomar decisiones importantes y debemos tener toda la información necesaria; no un día antes». Y se refiere especialmente a su participación en cuanto a la designación de los consejeros dominicales de la futura entidad.

Durante la reunión, que se prolongó durante horas, también se mencionó la necesitad de que la Fundación Bancaria Unicaja defienda la identidad andaluza y malagueña del banco más allá de que su sede social y la principal oficina operativa estén en Málaga. Durante la reunión, también hubo un alegato a favor de las gestiones de Medel en todo el proceso de fusión por parte del patrono Antonio Pascual, uno de los más veteranos. Algún compañero suyo asegura, con cierta ironía, que si teóricamente un accionista no debe intervenir en esas negociaciones cómo es que se felicita a Medel por ellas. La razón de que un accionista no intervenga en negociaciones de fusión es, entre otros motivos, por no provocar un menoscabo o situación de privilegio frente a otros accionistas. Y ello está muy vigilado tanto por el Banco Central Europeo como por el Banco de España, pero sobre todo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Actualmente, el Patronato de la Fundación Unicaja está presidido por Braulio Medel y cuenta con otros 13 patronos. De ellos, dos representan a entidades fundadoras, Olga Guerrero (Diputación de Málaga) y Javier Arcas (Obispado de Málaga); uno representa a entidades de intereses colectivos, Antonio López Nieto (Junta de Andalucía); seis fueron designados por sus conocimientos en materia financiera, Filippo Faraguna, José Luis Gómez Boza, Pedro Fernández Céspedes, Guillermo Jiménez Sánchez, Alberto Fernández Gutiérrez y Javier Russinés, y cuatro son personas independientes de reconocido prestigio como Patricia Cid, Carmen Espín, José Antonio Fernández y Antonio Pascual.

Una vez realizada la fusión por absorción de Unicaja Banco y Liberbank, la Fundación Unicaja seguirá como máxima accionista con un 30% de las acciones, cuyos dividendos financiarán la mayor parte de la obra social y deportiva de la entidad.

Otro de los asuntos que se debate actualmente en el seno de la entidad es la defensa de la identidad de la Fundación Unicaja, cuyos orígenes se remontan a los montes de piedad y cajas de ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, algunos de ellos con más de un siglo de historia. Fueron entidades que surgieron con el objetivo de potenciar las obras sociales y apoyar el desarrollo económico de sus territorios. De ahí que la Fundación Unicaja tenga en su Patronato representación de entidades como la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía o el Obispado de Málaga, junto a otras de toda Andalucía, como reflejo del carácter social y público de sus orígenes. «Por ello nadie puede considerar que la Fundación Unicaja es suya, porque es de la propia sociedad que la vio nacer», recordó a SUR uno de los Patronos.