La CNMV cierra filas sobre la salida a Bolsa de Bankia y se desvincula de posibles responsabilidades CNMV Su exdirector de Mercados dice que «no» garantizan «la veracidad de la información» y vuelve a señalar al Banco de España, como sus antiguos jefes JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 19:52

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no quieren ni oír hablar de posibles responsabilidades suyas en la polémica salida a Bolsa de Bankia, operación que juzga desde noviembre la Audiencia Nacional y en la que llegaron a estar imputados varios ex altos cargos del organismo. Por eso, el que fuera director general de Mercados de la CNMV en esa época, Ángel Benito, afirmó este miércoles que solo verifican que la información de ese tipo de folletos sea la «necesaria y suficiente» para que cualquier inversor pueda decidir si acude o no a la OPV.

«No somos garantes de la autenticidad de la información ni de la veracidad de los datos contenidos», advirtió a preguntas de la fiscal Carmen Launa. Declaraba como testigo, al igual que lo hicieron el pasado 7 de mayo su entonces presidente Julio Segura y el vicepresidente Fernando Restoy. Y_los tres han coincidido en esa misma línea argumental, señalando al mismo tiempo al Banco de España como responsable de verificar, en todo caso, dicha información al disponer de las competencias necesarias para ello.

Benito, que continúa ahora como consejero de la Comisión, sostuvo que ellos exigieron todo lo que podían dentro de sus atribuciones. Por ejemplo, se le pidió a Bankia información proforma de cuál hubiera sido su situación de haberse constituido a principios de 2010 (y no a finales), al presentar solo datos de 2011.

Sobre el fuerte descuento de la acción antes de salir a Bolsa, no lo vio extraño y negó que hubiera habido un «desplome» en la cotización. Admitió, eso sí, que el inversor minorista «tiene complicado entender un folleto» y necesita «algún asesor».

También testificó este miércoles Miguel Temboury, secretario de Estado de Economía con Luis de Guindos, quien dijo que «no había fijación especial» con Bankia, pero «era la que más preocupaba» por su «exposición especial». Y defendió la celeridad del Ministerio en actuar porque «había recursos públicos implicados», y además de porque el Gobierno era el interlocutor para estos temas con el FMI y el BCE.