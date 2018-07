Los autónomos ganan terreno en Málaga al superar por primera vez los 117.000 El comercio aporta uno de cada cuatro trabajadores autónomos de la provincia, con 31.492 personas dadas de alta a finales de junio. / SUR Los trabajadores por cuenta propia en la provincia se concentran en el comercio, la hostelería y la construcción. La patronal reclama rebajas fiscales EUGENIO CABEZAS Domingo, 15 julio 2018, 13:20

El colectivo de los trabajadores autónomos no deja de crecer. La recuperación económica, unida a las últimas reformas laborales y legales que afectan a este colectivo, han disparado el número de empleados por cuenta propia, pertenecientes al llamado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En concreto, según los últimos datos facilitados por la Federación Nacional ATA en España, a 30 de junio de 2018, había ya en el país 3.273.558 autónomos, de los que 529.311 son andaluces y de estos, 117.281 tienen su domicilio social en Málaga.

En los tres casos son cifras históricas, superiores incluso a las que había en 2007, antes de la crisis económica. Las cotizaciones sociales que pagan estos trabajadores son uno de los grandes caballos de batalla del sector, ya que en la práctica totalidad de los casos los ingresos difieren de unos meses a otros, a pesar de lo cual estos profesionales se ven obligados a contribuir al fisco de la misma forma. Esta semana, la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, puso sobre la mesa la posibilidad de ajustar estas cotizaciones al salario real.

Los datos 31.492 Son los trabajadores autónomos dedicados al comercio en Málaga con datos del 30 de junio de 2018 42.322 Son las mujeres autónomas en la provincia, frente a los 74.958 hombres, según los datos de la Federación de Autónomos (ATA) 40-54 Es la franja de edad en la que se concentra el mayor número de autónomos de la provincia, con 34.475.

No en vano, tres de cada cuatro autónomos ingresan más de lo que cotizan mensualmente. En cuanto a la fórmula, Valerio aseguró que la cotización en lugar de ser mensual, ya que los autónomos no suelen cobrar todos los meses lo mismo, podría ser trimestral o incluir algunas regularizaciones a lo largo del año. Sin embargo, los cambios que plantea la ministra no acaban de convencer del todo a la patronal. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, asegura que un tercio de los autónomos son societarios: «Hay muchos que tributan por módulos, hay otros que son colaboradores y también hay comunidades de bienes».

«Estamos dispuestos a hablar de más reformas, de hecho hay una subcomisión en el Congreso para avanzar en la reforma del RETA, pero pediría a los políticos menos demagogia y más concreción en las propuestas», argumenta Amor, quien cree que existen «otras necesidades más prioritarias» que ayudarían a mejorar el sector de los autónomos, como las rebajas fiscales.

«Los IBI están disparados en muchísimos ayuntamientos, con cifras de antes de la crisis, el IRPF no se ha tocado desde hace años, y el IVA tampoco, resultaría mucho más positivo reducirlo, especialmente para sectores como las peluquerías o las clínicas veterinarias», sostiene el presidente de ATA Andalucía, quien recuerda que la Ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Trabajo Autónomo, que fue aprobada el pasado año por el Congreso y que entró en vigor el 1 de enero de 2018, «ha introducido muchísimas de nuestras reivindicaciones históricas».

Así, pone como ejemplos el incremento de dos a cuatro en las veces que se puede cambiar al año la base de cotización, la incorporación de la tarifa plana tras la maternidad, las desgravaciones por dietas o la posibilidad de darse de alta o de baja en el RETA el mismo día.

En cuanto al perfil de los trabajadores autónomos en la provincia, de los 117.281, el 26% se dedican al comercio. El segundo lugar lo ocupa la hostelería, con 14.625, y el tercer puesto es para la construcción, con 12.871. Por sexos, 42.322 son mujeres, frente a los 74.958 hombres. En cuanto a la edad, más de un tercio tienen entre 40 y 54 años. Al igual que ocurre en el conjunto del país, alrededor del 85% cotizan por la base mínima, 278,87 euros mensuales a partir de julio.