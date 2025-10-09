La ultracongelación hace posible que las verduras conserven sus propiedades

Antes frescas que congeladas. El debate en las verduras tiene, a priori, un claro ganador, pero, si se analiza a fondo, no parece tan evidente.

La ciencia ha demostrado que, en muchos casos, las verduras ultracongeladas mantienen intacto su valor nutricional, e incluso, a veces, durante más tiempo que las frescas almacenadas durante días.

Así lo defienden lógicamente desde la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, que reivindica el papel de las verduras ultracongeladas como una opción saludable, práctica y deliciosa.

Por ejemplo, así queda de manifiesto en un trabajo publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry* analizó maíz, zanahoria, brócoli, espinacas, guisantes, judías verdes, fresas y arándanos.

Los investigadores midieron vitaminas clave como la C y comprobaron que en cinco de los ocho productos estudiados las muestras ultracongeladas presentaban niveles iguales o superiores de vitamina C que las frescas almacenadas en refrigeración.