El tomate Huevo de Toro marca el sabor del verano

El verano en el Valle del Guadalhorce tiene un aroma inconfundible, el del tomate Huevo de Toro. Cada año, cuando el calendario se adentra en ... los meses más calurosos, los agricultores de la comarca celebran la llegada de un fruto que se ha convertido en todo un símbolo de identidad y excelencia gastronómica. No se trata de un tomate cualquiera, sino de una variedad que reivindica el sabor auténtico, la agricultura tradicional y el consumo de productos de cercanía. Este 2025, la campaña arranca con fuerza y una agenda repleta de actividades que ponen en valor su importancia económica, cultural y social.

El tomate Huevo de Toro es un producto que no entiende de prisas. Su cultivo al aire libre, en tierras fértiles y bajo el sol del Guadalhorce, le confiere unas características únicas. De gran tamaño, con ejemplares que pueden superar el kilo de peso, piel fina y delicada, y una textura carnosa y jugosa, destaca por un sabor profundo que recuerda cómo eran los tomates de antes. El rojo intenso que lo caracteriza es fruto de su alto contenido en licopeno, un antioxidante natural que, además, aporta beneficios para la salud. Tal vez por ello, y por el cariño que requieren desde la siembra hasta la recolección, los Huevo de Toro no suelen encontrarse en grandes superficies, sino en mercados y tiendas de proximidad, donde se cuida cada detalle para que lleguen intactos a la mesa.

La campaña de este año comenzó oficialmente el pasado 10 de julio con un acto celebrado en la finca PieGallina y el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce. Allí se reunieron productores, restauradores, blogueros y amantes de la gastronomía para dar el pistoletazo de salida a dos meses en los que el tomate será el gran protagonista en Málaga. Durante la presentación se recordó que este proyecto, que cumple ya diez años, no solo busca promocionar un producto de calidad, sino también dinamizar la economía local, apoyar a los agricultores y sensibilizar sobre la importancia del consumo de productos de temporada.

Agosto se presenta como el mes grande del tomate Huevo de Toro del Guadalhorce

Agosto se presenta como el mes grande del tomate Huevo de Toro, con una programación que une tradición, gastronomía y ocio. Desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto, una treintena de restaurantes de la provincia participa en la Ruta Gastronómica, ofreciendo platos en los que el Huevo de Toro es la estrella. En ensaladas, gazpachos, tartares o acompañado de un buen aceite de oliva virgen extra, este tomate se convierte en un recurso versátil para los chefs, que reivindican así la riqueza del producto local. A la ruta se suma la tertulia gastronómica, que tuvo lugar el 6 de agosto en la finca La Baltasara, en Alhaurín el Grande, un espacio para reflexionar con cocineros, críticos y expertos sobre el papel del Huevo de Toro en la cocina y su potencial como reclamo turístico.

Pero la campaña no se limita a los fogones. También hay espacio para la fiesta y la tradición popular. El 13 y 14 de agosto, Coín acoge la Verbena Tomatera, que celebra su segunda edición y que convertirá la Alameda en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con música en directo, degustaciones y un ambiente festivo en torno a la huerta malagueña. Y, como broche de oro, el 15 de agosto se celebrará uno de los actos más esperados: el Concurso y Subasta del Mejor Tomate Huevo de Toro, que tendrá lugar en el Parque San Agustín, en el marco de la Feria de la Biodiversidad Agrícola. Allí, un jurado formado por reconocidos profesionales de la gastronomía catará los ejemplares presentados por agricultores de toda la comarca y elegirá el más sobresaliente en parámetros como aroma, textura y sabor. Después, los asistentes podrán participar en una subasta benéfica para hacerse con el lote ganador, en una cita que cada año atrae a más público y medios de comunicación.

Este conjunto de actividades se completa con campañas de promoción en mupis repartidos por Málaga y la Costa del Sol, pensadas para dar a conocer este producto único entre turistas y residentes. Porque el tomate Huevo de Toro no es solo un alimento, es un argumento a favor de la agricultura sostenible, del consumo responsable y del valor del territorio. En palabras de los organizadores, «son tomates que saben a tomate, con todos los matices que solo el cultivo tradicional puede aportar». Y quizá ahí resida la clave de su éxito: en un mundo acelerado, este fruto nos recuerda que lo auténtico necesita tiempo, tierra y manos expertas. Agosto será, un año más, el mes del sabor en el Guadalhorce, y quien lo pruebe lo sabrá.

Además, la campaña tiene un peso económico significativo para el territorio. Las plantaciones de Huevo de Toro han crecido de manera constante en los últimos años y hoy representan una fuente de ingresos fundamental para muchas explotaciones familiares. A ello se suma el impacto indirecto en sectores como la hostelería, el turismo y el comercio local, que encuentran en este producto un atractivo capaz de atraer visitantes y dinamizar la economía del Valle.

Los chefs y restauradores, por su parte, se han convertido en grandes embajadores del Huevo de Toro. Establecimientos con estrella Michelin y restaurantes de referencia en la provincia han incorporado esta variedad a sus menús estivales, apostando por ensaladas minimalistas que realzan su sabor o reinterpretando platos tradicionales con un producto que, por sí solo, conquista el paladar de todos los que los prueban.