Tecnología e IA para frenar el desperdicio alimentario
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 se desperdiciaron 1.125 millones de kilos de comida, lo que equivale al 3,7 % ... del total de alimentos y bebidas adquiridos para consumo doméstico.
Cuidar los alimentos no es solo una cuestión de temperatura, sino de cómo se reparte el frío y se adapta a lo que hay dentro. Por ello, Haier y Candy han desarrollado tecnologías avanzadas para optimizar la frescura y duración de los productos. Como, por ejemplo, las Fresher Techs incluidas en los frigoríficos de Haier. Entre las innovaciones más destacadas se encuentran My Zone, un cajón donde se puede adaptar la temperatura según el producto. También se encuentra Humidity Zone, un cajón equipado con una membrana de fibra vegetal que mantiene un nivel de humedad del 90%.
