Sólo un 11% de los consumidores españoles son fieles a sus marcas
SUR
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
La fidelidad del consumidor atraviesa uno de sus momentos más bajos. Según un reciente estudio de EMARKETER y Bloomreach de comportamiento en el sector del ... gran consumo, más del 85% de los españoles se consideran menos leales a las marcas que hace apenas dos años, y solo un 11% mantiene su fidelidad de forma incondicional, según Mediapost.
En un contexto de inflación persistente y oferta masiva, el 66% de los consumidores cambiaría de marca por un mejor precio, y el 55% lo haría ante una promoción más atractiva.
En este escenario, las marcas de alimentación se enfrentan a un reto claro: cómo retener al consumidor más allá del precio. La respuesta pasa por el desarrollo de programas de fidelización que construyan una relación directa con sus clientes, conocerlos mejor y ofrecerles valor añadido constante.
