Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sólo un 11% de los consumidores españoles son fieles a sus marcas

SUR

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La fidelidad del consumidor atraviesa uno de sus momentos más bajos. Según un reciente estudio de EMARKETER y Bloomreach de comportamiento en el sector del ... gran consumo, más del 85% de los españoles se consideran menos leales a las marcas que hace apenas dos años, y solo un 11% mantiene su fidelidad de forma incondicional, según Mediapost.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  3. 3 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  4. 4 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  5. 5 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  6. 6 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  7. 7 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo
  8. 8

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  9. 9 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  10. 10

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sólo un 11% de los consumidores españoles son fieles a sus marcas

Sólo un 11% de los consumidores españoles son fieles a sus marcas