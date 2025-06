Sigfrido Molina: «A pesar de las lluvias, hay que mejorar las aguas regeneradas y tener una desaladora»

Sigfrido Molina es hijo y nieto de agricultores. A sus 51 años, después de trabajar durante once en una firma del sector agroalimentario en Motril, ... en 2013, en plena crisis económica, decidió montarse por su cuenta, creando Sigfrido Fruit S. L. especializada en la producción y comercialización de aguacates y mangos, con sede en el Parque Tecnoalimentario de la Axarquía, en Vélez-Málaga. Nacido en Alcaucín, se siente «muy orgulloso» de lo conseguido en estos doce años, «con mucho esfuerzo y tesón», confiesa este empresario y agricultor, que gestiona unas cien hectáreas de cultivos de aguacates y mangos en la comarca de la Axarquía. El pasado mes de mayo recibió uno de los premios 'Agro SUR' por su expansión internacional.

-¿Cómo ha recibido las abundantes lluvias de este año?

-Ha sido una auténtica pedrea de la lotería, porque han estado muy bien repartidas en Andalucía en general y en Málaga en particular. Aunque se han producido daños en algunas fincas, los beneficios que traen compensany son mayores, después de varios años de sequía extrema. No solo benefician al subtropical, sino también a otros cultivos de secano como el olivar, los hortícolas y, en general, a todo el sector primario. Llevábamos unos años dependiendo del agua de los pozos y de las regeneradas, que tienen unos niveles alto de salinidad, así que tener el embalse de La Viñuela al 50% nos da una esperanza y una alegría de que las fincas se puedan recuperar y mantener las producciones.

«Con los aranceles puede haber un mayor volumen de producción desde Sudamérica a Europa»

-¿Cómo se presentan las campañas del mango y el aguacate?

-Las lluvias van a tener un efecto muy positivo. En aguacate la campaña ya está finalizada, aunque ha tenido un mayor volumen en producción, con mejores calibres, que la anterior. Ahora esperamos que la próxima sea aún mejor, aunque todavía es muy pronto para decirlo. En cuanto a los mangos, la floración está siendo muy buena, por lo que esperamos un buen cuaje. En mi caso hemos cortado la primera floración para inducir una segunda que esperamos que sea buena y así poder tener una gran cosecha a partir de septiembre. La sequía ha tenido un efecto dañino para la economía de la comarca de la Axarquía, que ha retrocedido en los últimos años por la falta de agua. Los pequeños minifundios han enriquecido la zona en las últimas décadas y ahora esperamos que puedan recuperarse, aunque haya que hacer nuevas plantaciones. El agua es vida.

-¿Cree que se deben seguir impulsando infraestructuras hídricas en la provincia?

-Por supuesto, a pesar de las abundantes lluvias de este año, las administraciones públicas no pueden abandonar los proyectos en marcha, para incrementar y mejorar la disponibilidad de las aguas regeneradas, y tener una desaladora también es clave. Vivimos en un clima mediterráneo y vendrán otras sequías. No se puede dejar de invertir en tecnología e innovación para garantizar los recursos hídricos y que no vuelva a pasar otra vez lo mismo. Las empresas privadas del sector vamos a seguir reivindicándolo y apoyando estas inversiones en infraestructuras, tecnología, desarrollo e innovación en nuevos recursos hídricos.

-¿Cuáles son los principales mercados para su empresa?

-Llevamos doce años y nuestra filosofía ha sido siempre la de seguir creciendo. El pasado año hicimos unas 5.000 toneladas de fruta, la práctica totalidad de aguacates, y unas 500 toneladas de mango, que son de producción propia. Este año esperamos alcanzar las 7.000 toneladas en total. Nuestra estrategia es seguir abriendo mercados para la exportación, en nuevos países en los que hay un menor consumo, como son, por ejemplo, los nórdicos. En diez años esperamos poder duplicar el volumen de ventas. Los principales mercados siguen siendo Francia, Alemania, Holanda, Italia y están creciendo otros como Suecia.

-¿Cómo cree que puede afectar la guerra arancelaria de EE UU?

-De momento, ya está teniendo un efecto indirecto, con un cremento de los costes de los envases de cartón y papel, que han subido un 7%. Es cierto que puede haber un mayor volumen de producción desde Sudamérica hacia Europa si hay aranceles en EE UU, pero confío en que haya una negociación activa y que esto no se produzca.

-¿Qué precios se han pagado a los productores de aguacate en la última campaña en España?

-Ha habido una mejor cosecha en casi todos los orígenes y a pesar de eso se han mantenido unos precios altos. Marruecos ha tenido grandes calibres, que se han quedado, sobretodo, en el mercado nacional. Luego hay otras zonas de Portugal, Valencia y Cádiz que están produciendo cada vez más. Los precios medios en origen han oscilado entre los 2,2 y los 2,5 euros por kilo para el agricultor.

-¿Qué nuevas inversiones tiene previstas?

-En nuestras instalaciones del Parque Tecnoalimentario de la Axarquía en El Trapiche de Vélez-Málaga llevamos desde 2018, cuando inauguramos una nave de 2.800 metros cuadrados, tras una inversión de dos millones de euros. Estamos ya planificando una ampliación con otros 3.500 metros cuadrados que tenemos anexos. El equipo humano está formado por una media de 40 trabajadores.

-¿Qué importancia tiene la comunicación para su empresa?

-En estos doce años que llevo, una de las bases de mi trabajo ha sido la estrategia comercial, de comunicación y de 'branding'. Si no inviertes en comunicar no eres nadie. Por eso hemos contado con personajes conocidos para la promoción de nuestras frutas a través de las redes sociales. También me gusta destinar una parte del trabajo a acciones sociales, colaborando con fundaciones y proyectos solidarios, como las fundaciones de Isabel Gemio y Bertín Osborne, o el proyecto de perros de terapia en los hospitales, con la asociación Perruneando. Hay que intentar mejorar el entorno y me siento orgulloso de devolver una parte de lo que he conseguido con tanto esfuerzo y dedicación.