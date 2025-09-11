Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moscoso es el secretario general de UPA en Málaga desde 2016. SUR
Francisco Moscoso. Secretario general de UPA en Málaga

«La producción de leche de cabra ha caído a la mitad por la lengua azul»

El responsable de la organización agraria pide a las administraciones que impulsen la desaladora axárquica

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Comenta

Francisco Moscoso es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Málaga desde mayo de 2016. Este agricultor de Cuevas de San ... Marcos es socio de la entidad agrícola desde 1996. Con varios cargos desde 1998, es también el vicesecretario de organización agraria en Andalucía. A sus 60 años, tras completar la formación básica, se ha dedicado toda su vida al sector del olivar en su municipio natal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La producción de leche de cabra ha caído a la mitad por la lengua azul»

«La producción de leche de cabra ha caído a la mitad por la lengua azul»