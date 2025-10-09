El plan para solucionar el problema que generan los purines

Es uno de los campos de batalla para la sostenibilidad en el sector porcino. Los purines llevan décadas generando problemas medioambientales, sobre todo desde que ... empezaron a concentrase grandes explotaciones de cerdo. Pero, los purines pueden dejar de ser un problema a medio plazo.

Esto será posible si se desarrolla plenamente AgroPuriTech, una iniciativa, puesta en marcha durante este año por el Ifapa, que pretende dar respuesta en Andalucía a la problemática asociada a los purines de cerdo con el desarrollo de técnicas innovadoras que permitan valorizarlos, recuperar nutrientes e incluso generar energías renovables.

La elevada densidad del sector porcino en muchas comarcas andaluzas -especialmente en la zona este- genera un destacado volumen de purines cuyo manejo tradicional ocasiona emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero, así como problemas de olores y riesgos de contaminación ambiental.

Estas circunstancias, junto a la presión normativa y a la demanda social de soluciones sostenibles, impulsaron el desarrollo del proyecto AgroPuriTech, que está coordinado por la investigadora Mari Luz Segura.

La iniciativa busca reducir emisiones de amoniaco y gases de efecto invernadero reducir la contaminación. Desarrollado por el Ifapa y dentro del HOS-Clúster para el Desarrollo Sostenible del Sector Porcino que promueve el Ayuntamiento de Huércal-Overa, este proyecto de investigación está aplicando los principios de la economía circular, además de buscar nuevas oportunidades y vías de negocio en el sector porcino almeriense a través de la transformación y reconversión de este subproducto en biogás, compost y biofertilizantes.

En este contexto, cabe recordar que un equipo de investigación de la Estación Experimental el Zaidín de Granada (CSIC), del Centro Tecnológico EnergyLab y de la Universidad de Copenhague ha desarrollado un tratamiento de purines de cerdo que minimiza la producción de elementos contaminantes. Así, ha logrado mantener estable la acidez del estiércol durante seis semanas, lo que frena la liberación de amoníaco y metano.

A partir de los residuos de otras empresas, se consigue el almacenamiento sin riesgos para el medio ambiente y mejora sus propiedades como fertilizante. Mediante un proceso llamado biorrefinería verde, se producen estas sustancias orientadas a convertirse en aditivos que enriquecen alimentos o piensos. Sin embargo, también generan residuos sólidos o fibras que pueden usarse para otros fines: compostaje, generación de biogás o como materia prima en materiales biodegradables.