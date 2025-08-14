Más madera para biomasa
SUR
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
La Diputación, a través del proyecto Bio+a Málaga, ha realizado las sacas de madera de varias zonas de montes públicos en la Sierra de las ... Nieves como parte de un tratamiento de mejora en los mismos para usarla posteriormente como biomasa para la calefacción de edificios públicos.
En cuatro parcelas de El Burgo y de Yunquera, se han sacado un total de 562,57 toneladas de material. Hay que tener en cuenta que este peso, al ser madera húmeda, se verá reducido durante el proceso de secado que se está llevando a cabo durante estos meses.
