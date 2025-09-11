Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FUENTE PALMERA

Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Entre los días 23 al 25 de octubre de 2025 tendrá lugar ExpoFare 2025, la Feria de la Agricultura del Regadío del Valle del Guadalquivir. ... Organizada por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba, entre sus objetivos se encuentra presentar soluciones innovadoras para la agricultura de regadío y la gestión de recursos hídricos y permitir el intercambio de experiencias y cooperación entre comunidades de regantes.

