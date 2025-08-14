Entre los días 23 al 25 de octubre de 2025 tendrá lugar ExpoFare 2025, la Feria de la Agricultura del Regadío del Valle del Guadalquivir.

Organizada por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba, entre sus objetivos se encuentra presentar soluciones innovadoras para la agricultura de regadío y la gestión de recursos hídricos y permitir el intercambio de experiencias y cooperación entre comunidades de regantes.

Por ello, entre los aspectos que abordaran desde sus actividades y expositores están la innovación y tecnología al servicio de la eficiencia del regadío. En este sentido, destaca su alianza estratégica, con entre otras organizaciones, con Andalucía Agrotech (Digital Innovation Hub).

Entre sus principales novedades, en esta novena edición, estará la denominada Zona Agrifood Demo, donde se mostrará lo mejor de los productos agroalimentarios del Valle del Guadalquivir: aceite de oliva, cítricos, hortalizas y mucho más. Será un espacio interactivo con showcookings, talleres, degustaciones y sorteos, pensada para fortalecer el vínculo entre productores, industria y consumidores.