Casi el 80% de los españoles no llega a las cinco piezas diarias de fruta

Comer más frutas y verduras no es solo una recomendación dietética: se trata de uno de los hábitos más sencillos y eficaces para mejorar la ... salud. Sin embargo, continúa siendo uno de los menos cumplidos.

En la actualidad, entre el 70% y el 80% de la población española no llega a las cinco raciones diarias recomendadas por la OMS, según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española. A pesar de ello, la mayoría cree estar cumpliendo con los estándares saludables.

Además, el 78% de los españoles tiene dificultades para identificar correctamente el tamaño adecuado de las raciones de frutas y verduras, según pone de manifiesto el estudio 'Acortar distancias hacia una vida más saludable', que fue elaborado por Juice Plus+, empresa especializada en complementos alimenticios para lograr una alimentación sana y equilibrada.