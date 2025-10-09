Casi el 80% de los españoles no llega a las cinco piezas diarias de fruta
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Comer más frutas y verduras no es solo una recomendación dietética: se trata de uno de los hábitos más sencillos y eficaces para mejorar la ... salud. Sin embargo, continúa siendo uno de los menos cumplidos.
En la actualidad, entre el 70% y el 80% de la población española no llega a las cinco raciones diarias recomendadas por la OMS, según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española. A pesar de ello, la mayoría cree estar cumpliendo con los estándares saludables.
Además, el 78% de los españoles tiene dificultades para identificar correctamente el tamaño adecuado de las raciones de frutas y verduras, según pone de manifiesto el estudio 'Acortar distancias hacia una vida más saludable', que fue elaborado por Juice Plus+, empresa especializada en complementos alimenticios para lograr una alimentación sana y equilibrada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión