Visitantes realizan sus compras en el Mercado Agroalimentario de Coín. SUR

Domingos con sabor a Guadalhorce: un mercado que dinamiza la economía

Con frutas, verduras, quesos y artesanía, el Mercado Agroalimentario de Coín se consolida como referente provincial y motor para los pequeños productores

JULIO J. PORTABALES

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Cada domingo, desde 2015, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce y Mercado de Productos Locales de Coín se convierte en punto de encuentro para cientos de ... vecinos y visitantes que buscan algo más que llenar la cesta de la compra. En el Polígono Industrial La Trocha, en horario de 9.00 a 14.30 horas, se despliega una propuesta que combina tradición, calidad y sostenibilidad. Su objetivo es claro: acercar los productos del campo directamente al consumidor, sin intermediarios, y fomentar el comercio local como motor económico para la comarca.

