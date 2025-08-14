Domingos con sabor a Guadalhorce: un mercado que dinamiza la economía

Cada domingo, desde 2015, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce y Mercado de Productos Locales de Coín se convierte en punto de encuentro para cientos de ... vecinos y visitantes que buscan algo más que llenar la cesta de la compra. En el Polígono Industrial La Trocha, en horario de 9.00 a 14.30 horas, se despliega una propuesta que combina tradición, calidad y sostenibilidad. Su objetivo es claro: acercar los productos del campo directamente al consumidor, sin intermediarios, y fomentar el comercio local como motor económico para la comarca.

El proyecto nació en plena crisis económica con el apoyo del Ayuntamiento de Coín y la Diputación de Málaga, a través de la marca 'Sabor a Málaga'. La gestión corre a cargo de la Asociación de Productores Locales, que cada semana organiza la instalación de los puestos. Según explica Maribel Becerra, técnica del área de Agricultura, la esencia del mercado se basa en la cercanía: «Son agricultores de Coín y de la comarca quienes exponen sus productos. Ellos deciden la organización interna y mantienen el equilibrio entre frutas, hortalizas, carnes, quesos y otros alimentos artesanales».

Los productos de temporada son los auténticos protagonistas. En verano, el color lo ponen los tomates, incluido el célebre Huevo de Toro, pimientos, calabacines o melones. En otoño, irrumpen cítricos, frutos secos y setas. «Es ahora cuando más puestos tenemos, porque la huerta está en plena producción y el mercado luce con toda su variedad», señala Becerra. A ello se suman algunos complementos, como mieles, pan artesanal o cerámica local, que aportan un toque distintivo a la oferta.

El impacto económico del mercado es incuestionable. Para muchos productores, el domingo es el día clave de la semana. «Hay agricultores que obtienen más rentabilidad aquí que con los canales tradicionales de distribución. Algunos incluso han hecho del mercado su principal fuente de ingresos», apunta la técnica. La venta directa elimina intermediarios, permite precios justos y fideliza clientes que, en muchos casos, siguen comprando al agricultor fuera del mercado. «Esa relación de confianza es uno de los grandes logros de esta iniciativa», subraya.

Desde la Concejalía de Agricultura y Ganadería, el apoyo se traduce en la cesión del espacio y el mantenimiento básico de las instalaciones, que incluyen suministro eléctrico y servicios. «Los productores pagan una tasa simbólica. Queremos que esta sea una herramienta para su desarrollo, no una carga», asegura Becerra. El Ayuntamiento también impulsa eventos paralelos para promocionar el mercado, como el Mercado del Queso, en colaboración con la Asociación de Productores de Queso de Málaga, o la feria 'Sabor a Málaga', que cada octubre convierte Coín en epicentro gastronómico.

El Mercado del Queso, por ejemplo, se celebra cada tercer domingo de mes y reúne a queserías de toda la provincia, que comparten espacio con los productores habituales. «Quien viene a por verduras descubre quesos artesanos y viceversa. Así creamos sinergias que benefician a todos», explica la técnica municipal. Esta fórmula de integración ha demostrado su eficacia para atraer nuevos visitantes y diversificar la oferta.

A nivel social, el mercado también promueve valores como la sostenibilidad y el consumo responsable. Comprar productos de cercanía reduce la huella de carbono, apoya la agricultura tradicional y contribuye a preservar el paisaje agrario del Valle del Guadalhorce. «Es una apuesta por la economía circular y por mantener vivas nuestras huertas», recuerda Becerra.