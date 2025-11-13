Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última edición. AGROVID
VALLADOLIDAGENDA

Una cita técnica y profesional para la viticultura

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una cita fundamental para los viñeros en los primeros días del próximo año. La tercera edición de Agrovid, la feria especializada en el cultivo de ... la vid, se celebrará del 27 al 29 de enero de 2026 en la Feria de Valladolid, consolidándose como una de las citas técnicas más relevantes para el sector vitivinícola en España. El evento reunirá a empresas de maquinaria, productos fitosanitarios, viveros, sistemas de riego, tecnología y servicios vinculados al viñedo, con el objetivo de ofrecer soluciones para una viticultura más eficiente, sostenible y adaptada al cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  7. 7 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  8. 8 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  9. 9

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  10. 10 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una cita técnica y profesional para la viticultura

Una cita técnica y profesional para la viticultura