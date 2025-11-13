Una cita técnica y profesional para la viticultura

Una cita fundamental para los viñeros en los primeros días del próximo año. La tercera edición de Agrovid, la feria especializada en el cultivo de ... la vid, se celebrará del 27 al 29 de enero de 2026 en la Feria de Valladolid, consolidándose como una de las citas técnicas más relevantes para el sector vitivinícola en España. El evento reunirá a empresas de maquinaria, productos fitosanitarios, viveros, sistemas de riego, tecnología y servicios vinculados al viñedo, con el objetivo de ofrecer soluciones para una viticultura más eficiente, sostenible y adaptada al cambio climático.

Organizada por Feria de Valladolid, Agrovid 2026 compartirá espacio con SIEB 2026, el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega, creando un punto de encuentro único entre el campo y la industria.

Además de la zona expositiva, el programa incluirá jornadas técnicas sobre innovación, digitalización y gestión profesional del viñedo.

Tras el éxito de la edición anterior, que reunió a más de 150 expositores y 6.000 visitantes profesionales, Agrovid refuerza su papel como escaparate de referencia para la viticultura de la Península Ibérica.