Baldomero Bellido: «Hablar de que se ha acabado la sequía es inexacto, reclamamos las infraestructuras»

Baldomero Bellido es el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Málaga desde 2014. Nacido en Antequera en 1964, este agricultor malagueño destaca ... que las lluvias de este año hidrológico han supuesto «un alivio», a pesar de los daños que han ocasionado en zonas del Valle del Guadalhorce y la Axarquía. No obstante, advierte que no se ha terminado la sequía, que sigue amenazando al sector agrícola malagueño, por lo que reclama que no se abandonen las actuaciones en infraestructuras hidráulicas pendientes.

-¿Cómo está el sector?

-Las lluvias registradas durante este último año hidrológico han sido, sin duda, un alivio muy esperado por el sector en la provincia, aunque menos abundantes que en provincias vecinas. Esto ha permitido cierta recuperación de embalses, y un respiro para cultivos de secano como el olivar o los cereales, aunque no suficiente para recargar los acuíferos. Ahora bien, debemos ser prudentes. Hablar de que 'se ha acabado la sequía' es inexacto. A pesar de la mejoría, algunos embalses siguen por debajo de la media histórica, en la Axarquía o el Valle del Guadalhorce siguen con restricciones al regadío, y en la zona norte al no haberse recargado los acuíferos hay pozos sin agua e incluso poblaciones con problemas de abastecimiento. Por tanto, aunque valoramos positivamente este paréntesis meteorológico, seguimos reclamando infraestructuras de almacenamiento, modernización del regadío, una gestión más eficiente del agua y un cambio radical de mentalidad frente al uso y generación de recursos no convencionales como son las aguas regeneradas y desaladas. El campo malagueño necesita poder trabajar con previsión. El alivio puntual viene bien, pero no es la solución necesaria ni duradera.

«Los precios en origen son sistemáticamente bajos, frecuentemente por debajo del coste de producción»

-¿Se han recuperado los daños?

-En términos generales, la recuperación de los daños sufridos en las explotaciones agrarias y en los accesos está siendo un proceso lento. Algunas zonas han podido restablecer parcialmente la actividad por el gran esfuerzo de los propios agricultores y a actuaciones puntuales por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, aún persisten problemas estructurales, especialmente en caminos rurales y accesos a parcelas que resultan fundamentales para el desarrollo de la actividad agraria diaria, aunque es cierto que donde se ha terminado de actuar hay una buena aceptación sobre el estado en el que quedan estas infraestructuras.

-¿Cómo está la ganadería?

-La ganadería en Málaga atraviesa una situación crítica. La sequía, el aumento de los costes y la falta de relevo generacional están afectando gravemente al sector, especialmente al caprino, fundamental en la provincia. A esto se suman crisis puntuales como el reciente brote de lengua azul en ovino. Desde Asaja en Málaga no dejamos de reclamar ayudas directas urgentes, medidas fiscales y mayor apoyo para garantizar la viabilidad de las explotaciones. A parte de esto seguimos reclamando un apoyo real para la adjudicación de los aprovechamientos de pastos públicos que se subastan, ya que sin este apoyo muchos de ellos quedan desiertos, abandonados y a merced de incendios forestales.

-¿Qué han supuesto las lluvias?

-Las abundantes precipitaciones han supuesto un alivio importante para muchos cultivos, especialmente los de secano, que venían muy castigados por años de sequía. Han permitido recuperar niveles hídricos en el suelo, mejorar el desarrollo de cereales, olivar y pastos, y han posibilitado la siembra de nuevas producciones. No obstante, en algunas zonas puntuales, los excesos de lluvia han provocado encharcamientos y dificultades de acceso a fincas, afectando parcialmente a la planificación de las labores agrícolas. En conjunto, el balance es positivo.

-¿Hay que seguir con las obras?

-Sin duda. Desde Asaja en Málaga consideramos prioritario seguir impulsando las infraestructuras hídricas, especialmente las relacionadas con el uso de aguas regeneradas y pedimos apoyo para facilitar la ejecución de la desaladora de la Axarquía y otras más que puedan surgir. Son herramientas esenciales para garantizar el abastecimiento en periodos de sequía, aumentar la disponibilidad de recursos para el abastecimiento y riego y reducir la dependencia de las precipitaciones. Además, su desarrollo debe ser ágil y coordinado entre las administraciones para que los regantes no desesperen y puedan planificar con seguridad y sostenibilidad.

-¿Cómo están los precios?

-Mal. Los precios en origen son sistemáticamente bajos, frecuentemente por debajo del coste de producción, mientras los consumidores pagan entre 5 y 12 veces más. Las razones son muchas, pero si hay que destacar algo es el reiterado incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que ya está más que demostrado que es completamente ineficaz. Hay cultivos como los cereales que, a pesar de haber tenido una cosecha excepcional, no llegan a cubrir los costes de producción. Los precios actuales del cereal son los mismos que hace treinta años.

-¿Cómo afectarían los cambios en la Política Agraria Común?

-De entrada se plantea una reducción del presupuesto superior al 20 por ciento y un ataque frontal a las explotaciones más profesionales. Ahora estamos haciendo una reflexión y vamos a informar por toda la provincia del planteamiento que recibimos como jarro de agua fría el pasado 16 de Julio. O este planteamiento lo cambiamos o la agricultura y la ganadería malagueña y española sufrirán un cambio radical en el que muchos actores quedarán en el camino. El planteamiento es radicalmente contrario a lo que la sociedad captó y aceptó durante las movilizaciones que realizamos en el año pasado 2024. Hay un cambio en el discurso, pero cuando la comisión se pone a escribir no nos tiene en cuenta para nada. En principio, tenemos apoyo de todos los europarlamentarios de muchos países y grupos políticos hay que ver si se mantienen en esa línea, y la clave es que tenemos que trabajar todos juntos.

-¿Hay relevo generacional en el campo malagueño?

-El relevo generacional en el campo malagueño es claramente insuficiente. En Asaja Málaga insistimos en políticas específicas para atraer a jóvenes y garantizar la continuidad del sector. Somos realistas con todo el que llama a nuestra puerta, creemos firmemente en lo que hacemos y defendemos con orgullo esta profesión, pero también somos conscientes de que no es un camino fácil, y por eso necesitamos apoyo real y compromiso institucional. No cejamos en nuestro empeño para mejorar las condiciones de trabajo del agricultor y del ganadero y mientras no tengamos garantizada el agua, la mano de obra, el precio y la simplificación, no habrá relevo.