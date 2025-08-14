Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Baldomero Bellido nació en Antequera en 1964 y es el presidente de Asaja en Málaga desde 2014. SUR

Baldomero Bellido: «Hablar de que se ha acabado la sequía es inexacto, reclamamos las infraestructuras»

El presidente de Asaja Málaga reclama la desaladora de la Axarquía y el uso de más aguas regeneradas para el riego

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Baldomero Bellido es el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Málaga desde 2014. Nacido en Antequera en 1964, este agricultor malagueño destaca ... que las lluvias de este año hidrológico han supuesto «un alivio», a pesar de los daños que han ocasionado en zonas del Valle del Guadalhorce y la Axarquía. No obstante, advierte que no se ha terminado la sequía, que sigue amenazando al sector agrícola malagueño, por lo que reclama que no se abandonen las actuaciones en infraestructuras hidráulicas pendientes.

