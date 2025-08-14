Ayudas para jóvenes agricultores

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido 4,5 millones de euros en ayudas a un total de 382 jóvenes agricultores y operadores ... del sector pesquero, a través de la primera resolución de la línea ICO-MAPA SAECA/Jóvenes publicada en su página web.

Esta medida facilitará el acceso al crédito de estos jóvenes y contribuye así a fomentar el relevo generacional en el sector.

La ayuda media alcanza los 13.713 euros por beneficiario, lo que ha permitido movilizar un crédito medio de 80.628 euros.