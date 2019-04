La rebaja de módulos para el IRPF se olvida de los pueblos afectados por las inundaciones de octubre La organización agraria Asaja Málaga considera que la Orden del Ministerio de Hacienda se queda corta en el caso de la provincia AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 30 abril 2019, 17:35

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. En la provincia un total 26 municipios han sido incluidos en esta orden. Sin embargo, organizaciones agrarias como Asaja Málaga consideran que la Orden deja fuera a buena parte de los pueblos afectados por las inundaciones registradas en la comarcas de Guadalteba y Guadalhorce en octubre del pasado año. «Estas reducciones se quedan cortas y dejan ver que el Estado ha dejado completamente en el olvido a los agricultores y ganaderos malagueños que se vieron afectados por las inundaciones que el pasado mes de octubre dejaron la provincia en una muy dura situación», ha señalado Asaja en un comunicado.

Para Asaja, los municipios malagueños afectados por el temporal, que según la Junta de Andalucía llegaron a tener pérdidas del potencial agrícola productivo superior al 30%, no se han visto beneficiados por esta rebaja. «Los agricultores, al no recibir ningún otro tipo de ayuda, esperaban verse compensados por una reducción de módulos que hicieran menos incisiva las pérdidas sufridas por esta situación, y que no se ha visto materializada en esta publicación».

En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.

A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2018 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De esta forma, en el artículo único esta Orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2018 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.

En el caso de Málaga, el anexo de la Orden recoge que en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Antequera, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Marbella, Monda, Pizarra, Riogordo, Tolox, Villanueva de Algaidas y Yunquera el indice de rendimiento neto se fija en 0,18 para aceituna de mesa. En Alpanderire, Faraján, Genalguacil, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra, para la castaña el indice será también del 0,18, mientras que en Cartajima, el castaño y la aceituna de mesa tendrán también el mismo índice de rendimiento neto.

Sin embargo, Asaja recuerda que los municipios afectados por las inundaciones, según informó en su momento la propia Junta de Andalucía, fueron Alameda, Algatocín, Almargen, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Estepona, Faraján, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra, Ronda, Sierra de Yeguas, Teba, Yunquera, Alhaurín el Grande, Coín, Colmenar, Monda, Ojen, Serrato, Tolox y Vélez Málaga.

En este sentido, Asaja considera que la situación perjudica gravemente a los productores de aceituna de mesa como para molino, cultivos herbáceos, hortícolas al aire libre, almendro y tropicales.

En cuanto a ganadería el caprino de leche, de la que Málaga es de las principales productoras, también se han visto excluida de esta rebaja que fue solicitada expresamente por esta asociación agraria, después de sufrir este sector una caída constante de precios durante todo el año, lo que ha llevado a que el aumento de los costes de producción desestabilicen por completo a los productores.

Es por ello que desde ASAJA Málaga reclamamos al Ministerio de Agricultura y al de Hacienda que se replanteen esta publicación y se adapten a la realidad padecida por el sector.