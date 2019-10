La Mayora participa en un estudio sobre variedades de litchi en Vietnam para garantizar su conservación Ejemplar de litchi en la finca experimental de La Mayora en Algarrobo / IHSM En la investigación se han realizado prospecciones de esta especie y otras silvestres emparentadas en diferentes zonas del país asiático AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 3 octubre 2019, 23:54

El prestigio cada vez mayor en el ámbito internacional del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, formado por el CSIC y la UMA, ha llevado a este centro a participar recientemente en un estudio sobre la diversidad del litchi y de otras especies silvestres emparentadas en Vietnam. Para ello, se han desarrollado marcadores moleculares específicos y se han prospectado diferentes zonas del país. Los resultados obtenidos son de gran utilidad para optimizar la conservación del germoplasma vietnamita de litchi, de forma que pueda ser utilizado para mejorar la producción de este cultivo. El trabajo se titula 'Analysis of genetic diversity of lychee (Litchi chinensis Sonn.) and wild forest relatives in the Sapindaceae from Vietnam using microsatellites' (en español 'Análisis de la diversidad genética de lichis (Litchi chinensis Sonn.) Y parientes de bosques silvestres en las Sapindaceae de Vietnam utilizando microsatélites') y ha sido publicado en la revista 'Genetic Resources and Crop Evolution'.

Por parte del IHSM La Mayora ha participado en el estudio el doctor en Biología Vegetal por la Universidad de California, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Jefe del Departamento de Fruticultura Subtropical, Iñaki Hormaza (San Sebastián, 1965), que es además miembro de honor de la Botanical Society of America.

Hormaza, que es uno de los mayores conocedores del cultivo de litchi en España, centra su labor científica en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y potenciales que surgen en una utilización sostenible y efectiva de los recursos genéticos para optimizar la producción en especies de árboles frutales subtropicales y templados.

El litchi es un cultivo sobradamente conocido por La Mayora. Sus estudios han permitido conocer qué variedades de estas frutas se dan mejor en la provincia. Las que mejor se adaptan son la bengal, kwai-may-pink, salathiel y wai-chee. El periodo de recolección del litchi en la provincia se extiende desde los primeros días de agosto hasta finales de septiembre, dependiendo de las variedades.

La Diputación llegó a financiar la implantación y mantenimiento de una parcela demostrativa con cuatro variedades de litchi y dos de longan de origen tailandés (Chom-Poo y Biew-Khiew) para que los agricultores interesados pudieran conocer las posibilidades de ambas especies frutales en la zona.

Los resultados del reciente estudio de variedades en Vietnam demuestran la utilidad de los microsatélites para la identificación, el análisis de diversidad genética y la conservación de germoplasma en litchis y especies forestales de Sapindaceae relacionadas.

La participación de La Mayora en estudios internacionales es frecuente. Recientemente, ha participado también en un estudio sobre la diversidad genética de la palmera datilera junto a investigadores tunecinos, y de la higuera en Argelia.

Hormaza ha sido uno de los pocos científicos españoles que ha participado como ponente en el Congreso Mundial del Aguacate celebrado en Colombia.