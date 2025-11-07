Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los accionistas de Tesla aprueban un pago de casi un billón de dólares a Elon Musk

La mayor bonificación de la historia busca que el magnate transforme la empresa de vehículos en un gigante de la robótica y la inteligencia artificial

T. Nieva

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:14

Los accionistas de Tesla aprobaron con un 75% de los votos favorables un paquete salarial de hasta 878.000 millones de dólares (760.000 millones ... de euros), considerada la mayor bonificación de la historia, durante la próxima década a Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, respaldando su visión de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

