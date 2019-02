Abanca renuncia a la OPA y el foco regresa a la integración de Unicaja y Liberbank Juan Carlos Escotet, en el centro, presidente de Abanca. / Efe El banco gallego desiste de la operación al día siguiente del ultimátum de la CNMV para que planteara su oferta conforme a la legislación JOSÉ MARÍA CAMARERO y JOSÉ VICENTE ASTORGA Madrid Miércoles, 27 febrero 2019, 00:34

Abanca ha escrito el último capítulo de su estrategia para hacerse con el control de Liberbank con una renuncia a presentar una OPA que devuelve el foco al proceso de integración entre la entidad de origen asturiano y Unicaja Banco. Tras cinco días de comunicados, hechos relevantes y filtraciones, el banco que preside Juan Carlos Escotet ha renunciado a su interés de promover la posible operación corporativa para hacerse con el control de Liberbank y, en consecuencia la operación se desvanece.

La entidad, que aglutina el antiguo negocio bancario de Novacaixagalicia, se ha pronunciado sobre su decisión final apenas 24 horas después de que la CNMV le instara el lunes a aclarar qué iba a hacer y le diera un plazo de diez días. Abanca argumenta que no le resulta posible lanzar la OPA porque no puede acceder previamente a la documentación para ver el estado de Liberbank, y alega que no es posible lanzarse a la operación basándose exclusivamente «en la información pública» de la entidad que integra las cajas de Asturias, Cantabria y Extremadura.

Para la entidad gallega era «necesario la realización de una revisión confirmatoria ('due dilligence') de determinados aspectos relativos a Liberbank» antes de lanzar la OPA. El presidente de la CNMV, Santiago Albella, aclaró ayer que hubieran estado a favor de que Liberbank facilitara esa información siempre que la oferta estuviera «planteada seriamente y de buena fe», algo que no habría ocurrido. Albella apuntó que la comunicación de Abanca del viernes pasado, en la que solo mostraba su disposición a comprar Liberbank, condicionado a conocer antes sus cuentas, «no respondía a un patrón normal». «La primera noticia debería haber sido el anuncio de la oferta», afirmó. Las acciones de Liberbank cayeron ayer martes un 9,6% hasta los 0,42 euros, por debajo de los 0,56 euros que el viernes anunciaba Abanca que iba a ofrecer a los accionistas de Liberbank. En las tres sesiones marcadas por esos amagos, ha ganado un 7,6%. Unicaja ha perdido un 3% en ese periodo.

La decisión de Abanca de renunciar a una OPA devuelve la normalidad al calendario negociador entre liberbank y Unicaja, alterado el pasado viernes por el anuncio de la supuesta oferta de Abanca los accionistas de referencia de 0,56 euros por acción con una prima del 20% con respecto al cierre del pasado jueves, valorando el banco en unos 1.700 millones de euros. Tanto Liberbank como Unicaja han reiterado desde entonces su apuesta por la estrategia de integración, ratificada precisamente el lunes de forma unánime por el consejo de Liberbank. Ambos bancos comunicaron el pasado diciembre a la CNMV sus contactos y actualmente las dos entidades están próximas a finalizar la 'due diligence' que refrende la viabilidad de la operación y que será determinante en la ecuación de canje para la configuración de la entidad resultante, en la que Unicaja sería la entidad absorbente y en la que inicialmente no se prevé abordar una ampliación de capital.

El primer semestre del año deberá abordarse el proceso de toma de decisiones por parte de las juntas de accionistas cara a constituir el que será el sexto banco del país por activos.