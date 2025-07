Víctor García: «El espacio deportivo debe ser de color e integrarse en el entorno del que forma parte»

Forjado en el mundo del diseño gráfico y la publicidad, a Víctor García (1989) se le encendió la bombilla durante una estancia en California y ... decidió cambiar la escala vertical de sus composiciones murales por otras con mayor relieve y un prisma más amplio. Así nació el proyecto Play In Colors, con base en Alhaurín de la Torre, y que suma ya un centenar de intervenciones en espacios urbanos, sobre todo en pistas polideportivas, en menos de seis años.

–En una pista de color cemento, ¿no parece que faltara energía?

–Es muy buena la idea de ligar el color con la energía porque creo que es vital y podemos verlo en las prendas deportivas. Los equipos de fútbol son todos grandes contrastes de colores, vivos, vibrantes y demás. Son pocos los equipos vestidos de blanco o de negro. Entonces, a día de hoy creo que sí, que el espacio deportivo debe ser de color. Es importante, por tanto, el color del entorno y el espacio deportivo customizado del que forma parte ese entorno.

–A la hora de elegir la paleta de colores, ¿por qué criterios te riges?

–Intento que los colores convivan con el emplazamiento en que está ese recinto deportivo. Es muy diferente, por ejemplo, hacer una pista deportiva en el sur, en Andalucía o hacerla en el norte o en una isla. Siempre intento tenerlo en cuenta y hago primero la práctica con la cámara para comprobar cómo quedaría esa intervención enmarcada en determinado espacio. Creo que eso a la hora de la experiencia visual es superclave. Intento tener en cuenta los colores del entorno y del ambiente. Y la luz también, pues va a cambiar mucho del verano al invierno.

–¿Compartes la afirmación de que el color está totalmente al servicio del deporte, y no al revés?

–La comparto al cien por cien.

–¿Los límites los marcan los propios reglamentos de los deportes? Por ejemplo, en una pista de tenis, no te salgas del rojo óxido y el verde cromo...

–Eso está cambiando. Es verdad que el sentido estético no puede dificultar el sentido práctico de la actividad a la que está destinada esa pista o ese lugar. Eso obviamente, pero creo que hay un punto en que tienen que convivir y se tiene que ir abriendo un poco el espectro de colores. Por ejemplo, ya se empieza a emplear césped artificial de colores: césped negro con un marcaje rosa o amarillo o blanco. En baloncesto, por ejemplo la NBA lleva cuatro años abriendo la posibilidad de espacios totalmente customizados siempre que no se dificulte el juego. Creo que tienen que convivir en este sentido, y el juego está por encima del color y de la intervención estética.

–¿Qué margen de libertad le queda entonces al artista?

–Yo estoy a favor de que el artista tenga libertad, pero una libertad sin pasar por encima de la responsabilidad. No creo que porque sea artista tenga que tener toda la libertad del mundo. Yo, en mi caso, antes de ponerme a diseñar, ya tengo mi imaginario gráfico, mi código y demás, pero los dejo a un lado y me gusta escuchar tanto a quienes encargan los proyectos como a quienes van a ser sus usuarios para perfeccionar las piezas y esas intervenciones gusten y se acaben disfrutando de verdad.

–Si hablamos de recintos deportivos cerrados, casi siempre de color blanco o tonos pastel, ¿en qué proporción deberíamos emplear los colores vivos?

–En esto hay que tener en cuenta la luz, la entrada, los accesos. El aura del propio edificio es muy importante. Hay momentos en que se puede hacer un 'full color'. Con esto me refiero a paredes, superficies verticales y horizontales, y hay momentos en el que el color hay que saber utilizarlo y dónde colocarlo para jugar con la arquitectura, y jugar sobre todo con la experiencia del usuario en el espacio.

«El objetivo de Play in Colors lo ligo directamente con la idea de que hay que divertirse en la calle»

–¿Cuándo y dónde surge la idea de reconvertir espacios de hormigón en escenarios llenos de color?

–Cuando acabé los estudios en Barcelona, pasé año en California, durante el cual estuve viajando por allí, pintando y conociendo gente. Creo que fue ahí donde despertó la idea de cambiar el sentido de la orientación de la obra. Al cambiar la verticalidad de las creaciones, estas se transformaron de un arte contemplativo a un arte participativo, donde ya el usuario podía entrar dentro de la obra. Y podía entrar dentro de la obra a jugar al fútbol, al baloncesto o a grabar un TikTok o a hacerse una foto. De alguna manera, yo soy he sido 'víctima' de la estética NBA del 98-99. He estado siempre cerca de la cultura urbana y además soy bastante fan del director Spike Lee. Así, reciclé una idea que me inspiró un anuncio que hizo para Nike cuando yo era pequeño, y la empecé a emplear en un espacio-tiempo muy posterior. Luego, en Los Ángeles, viendo la estética de determinados recintos deportivos y los colores llamativos de la indumentaria de los jugadores, pensé en la idea de convertir espacios deportivos en escenarios que trasciendan lo meramente deportivo y hacer de ellos sitios fotografiables. Allí se fraguaron tres proyectos que presenté en mi pueblo, Alhaurín de la Torre, y desde entonces han pasado casi seis años y nos acercamos ya a las cien pistas deportivas.

–¿Qué 'filosofía' inspira Play in Colors?

–A mí realmente lo que me gusta es reactivar los espacios urbanos que ya existen. Reactivar un espacio no es sólo que pintemos una pista y la reparemos para que la gente vuelva a jugar en ella, sino que es también todo lo que se reactiva alrededor. Yo creo mucho en el 'power to the people'. Creo que la calle es de todos. Si cada uno de nosotros cogemos una parte y la mejoramos, sería todo un mundo más amable y más divertido. El tema de Play in Colors lo ligo directamente con la idea de que hay que divertirse en la calle, que la calle puede contar nuestras historias y las de las generaciones que vengan después.

Ampliar La pista Pump Track de BMX, uno de los diseños de Víctor García en Alhaurín de la Torre. Salvador Salas

–Tus diseños destacan por ser envolventes en color y forma, incluyendo hasta porterías de fútbol, bancos y papeleras ¿Con qué intencionalidad?

–Una de las cosas que marcó el inicio del proyecto Play in Colors fue el no marginar el tipo de superficie. Si hay una fuente y unos bancos, ¿por qué no integrarlos en la obra? Las terminaciones, los elementos de mobiliario urbano o deportivos, unos escalones, unas barandillas, son elementos que no deben quedar marginados y ser totalmente intervenidos e integrados, pues muchas veces son los elementos con los que más interactúan los usuarios.

–¿Qué tipo de materiales se emplean en las superficies expuestas a la intemperie y a la propia actividad deportiva?

–Tras diseñar cada espacio, tenemos que hacer un estudio previo de su superficie que incluya su estado, se señalen las reparaciones que pueda precisar, el tipo de pavimento y la actividad a la que se va a dedicar. Normalmente, sobre pistas de hormigón se emplea resina mineralizada y sobre las pistas de atletismo, el tartán, que hace que el drenaje sea a través de la superficie, y requiere aplicar una pintura pulverizada.

«De alguna manera, reciclé una idea que me inspiró un anuncio que hizo Spike Lee para Nike cuando yo era pequeño»

–¿Qué proyectos tenéis ahora en marcha?

–Lo más reciente, son intervenciones en Madrid, Vigo e Ibiza. Ahora intento salirme un poco de los recintos deportivos y dialogar más con el urbanismo táctico. Con cómo circulan los propios vecinos sobre la ciudad. Hace poco, por ejemplo, hemos acabado una intervención de 4.000 metros en el parque de Capellanía (Alhaurín de la Torre) que son unos senderos donde la gente va a pasear, pero también va a hacer running.

–¿Cuántas personas conforman el equipo de Play in Colors?

-Ahora mismo hay un equipo fijo de cuatro personas, que son unos atletas tanto intelectual como físicamente, lo cual es importante para remar en este proyecto, y compartimos una misma ilusión y eso es superclave. También nos apoyamos en freelance que apoyan el proyecto.

–Por último, predicando con el ejemplo... ¿Cuáles son tus deportes favoritos?

–Para mí el deporte es clave, tanto mentalmente como físicamente. Sinceramente, me encanta el gimnasio y el deporte de contacto. Me gusta mucho el baloncesto, pero ahora mi chica me ha llevado al crossfit y también lo estoy pasando bien. Creo que todo el mundo debería practicar deporte y disfrutar con ellos. Así que nada, ¡nos vemos en las pistas!