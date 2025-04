Verstappen se mantiene vivo

Yeda es el circuito donde se disputa el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo más largo del Mundial después de Spa y el más ... rápido después de Monza. Es un trazado semiurbano alrededor de la 'corniche' de la ciudad de Yeda que gusta mucho a los pilotos y que está próximo a desaparecer pues ya hay un nuevo proyecto de circuito en construcción, que según las informaciones que se van filtrando será un exponente mundial.

Verstappen ya demostró en los entrenamientos que se mantiene en la lucha por el campeonato haciéndose con la 'pole position' en la calificación, por delante del McLaren de Óscar Piastri y con la gran sorpresa del accidente de Lando Norris, que de esta forma lastraba todo el fin de semana y que a la postre le ha costado el liderato provisional del Campeonato. Una cosa esta clara y es que McLaren tiene el mejor coche, pero si no se mantienen en una constante evolución, tanto Red Bull como Ferrari y Mercedes se le están acercando y pronto podrían perder su hegemonía. Nada más darse la salida se produjo el primer giro inesperado, pues Verstappen fue rebasado por Piastri en la salida y en su intento de mantenerse en cabeza se saltó la primera curva, con el resultado de una penalización de cinco segundos muy bien aplicada, pues en esta ocasión la técnica del neerlandés para no perder posición, le costó la carrera. Podía muy bien, como manda el reglamento, haber devuelto la posición a Piastri y habría tenido toda la carrera para luchar, pero en esta ocasión la jugada le salió mal y le costó la victoria, aunque creo que pensó que si no se ponía primero no hubiera podido seguir después el ritmo del australiano, y por eso forzó tanto la situación.

Con Verstappen siguen los rumores de su salida de Red Bull si estos no le dan un coche con competitividad para poder luchar por el Mundial, asunto que hoy en día sólo parece en manos de McLaren, al holandés se le relaciona con Mercedes, Aston Martin y ahora también con Ferrari pues en el equipo italiano se comenta que no están muy contentos con sus pilotos y especialmente con Hamilton, que no termina de adaptarse al coche rojo, lo cierto es que en la Fórmula 1 actual tener un contrato no significa que de un momento a otro no pierdas tu puesto dependiendo de los últimos resultados. Norris, después del fiasco de los entrenamientos, eligió una estrategia diferente al resto al salir con neumáticos duros y le dio resultado, el inglés recupero del décimo al cuarto puesto y, de haber durado la carrera una vuelta más, quizás le hubiera arrebatado el podio al Ferrari de Leclerc, que hizo una carrera fantástica y que fue el piloto que más rendimiento le sacó a los neumáticos con el compuesto medio, dando a entender que su coche es de los que menos degradación de ruedas tiene. Estupendos los españoles: Sainz termino octavo con su Williams después de un impresionante sexto puesto en la calificación y ya parece en la senda correcta de su aclimatación al nuevo coche que se ha convertido en el mejor de la zona media. Alonso fue undécimo, pero sigue siendo un espectáculo verle competir por cualquier posición en carrera con la misma ilusión que un recién llegado. Es una pena que Aston Martin no consiga levantar cabeza.

¡Hasta Miami!