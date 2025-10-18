Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alcaraz golpea la bola durante el partido ante Sinner. Efe
Tenis

Sinner arrebata a Alcaraz el gran botín del Six Kings Slam

El italiano revalida el título ante el español y se lleva el cheque de cinco millones de euros

Enric Gardiner

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:14

Comenta

Jannik Sinner tiene un idilio con Riad. El italiano, por segundo año consecutivo, se llevó el Six Kings Slam y añade otros cinco millones de ... euros a su cartera al derrotar a Carlos Alcaraz (6-2 y 6-4).

