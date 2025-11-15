Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals

Jannik Sinner sigue intratable en su tierra. El italiano se impuso a un gran Alex de Miñaur (7-5 y 6-2) para llegar sin ... perder un solo set a la final de la Copa de Maestros, donde se enfrentará este domingo a Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

Sinner, vigente campeón del torneo, impuso su lógico favoritismo, aunque De Miñaur le puso en serios apuros en el primer set. Sólido como pocas veces, el australiano aguantó el pulso durante casi una hora, pero desaprovechó las tres oportunidades que tuvo para romper el saque del transalpino. Pese a que le costó ocho bolas de 'break', en el psicológico 5-5, cuando De Miñaur se veía a las puertas de un desempate, Sinner atrapó su rotura y comenzó un parcial de 6-0 con el que dejó el encuentro visto para sentencia.

De Miñaur, inexperto en estas rondas en una Copa de Maestros, complicó a Sinner durante una hora, pero se fue derrotado y ya tiene un 0-13 contra el italiano en el 'cara a cara'. Además, solo le ha hecho dos sets en todos estos enfrentamientos.

Ahora Sinner se podrá sentar a esperar tranquilamente el desenlace de la segunda semifinal, la que se juega este sábado por la noche entre Alcaraz y Auger-Aliassime. El de San Cándido tendrá unas horas extra para recuperarse después de que la organización le hiciera el favor de poner su tercer partido de la fase de grupos, intrascendente, el viernes en primer turno, y también en primer turno la primera semifinal.

A cambio, Alcaraz pudo descansar este viernes antes de enfrentarse a un Auger-Aliassime que ha perdido los últimos cuatro enfrentamientos contra el español.

Turín ahora aguarda el sexto enfrentamiento del año entre Sinner y Alcaraz, esta vez por la corona de maestro, una que ya logró el italiano el año pasado y que ansía Alcaraz para cerrar el mejor año de su carrera. El único que puede aguar la fiesta es Auger-Aliassime, el invitado inesperado.