Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El sueño de Venus Williams duró dos horas

Jugó gracias a una invitación de la organización y demostró que todavía conserva el toque y la potencia de golpes que la llevó a ganar cinco Wimbledon, pero no el físico necesario para aguantar tres sets ante una rival como Karolina Muchova

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:51

A sus 45 años, Venus Williams, toda una leyenda del tenis, soñó que podía volver a las pistas en el Grand Slam de su país, ... el US Open, torneo que conquistó en dos ocasiones cuando apenas era una veinteañera (2000-2001). Lo jugó gracias a una invitación de la organización y demostró que todavía conserva el toque y la potencia de golpes que la llevó a ganar también cinco Wimbledon. Pero no el físico necesario como para aguantar tres sets ante una rival como Karolina Muchova, 16 años menor que ella y 24 del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sueño de Venus Williams duró dos horas

El sueño de Venus Williams duró dos horas