Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, acabó de forma rápida con todas las cábalas que anunciaban un mayor peligro por parte de su primer rival ... en el Open de Estados Unidos, Reilly Opelka. Impecable estuvo el español en el primer set y brillante en un encuentro en el que sorprendió con su nuevo look: un rapado al cero que acaparó muchas miradas.

Venció por 6-4, 7-5 y 6-4, en 2h05'. La victoria mantiene la imbatibilidad de Alcaraz en las primeras rondas de los Grand Slam y ahora enfrentará al italiano Mattia Bellucci, que ayer se benefició de la retirada de Juncheng Shang en el cuarto set.

Opelka, el jugador más alto del circuito (2,11m), sobre el papel, y en atención a las estadísticas posee, ya sea por su altura o por su potencia, uno de los mejores servicios del circuito. Pero seguramente nadie esperaba que, precisamente, en su estreno en su quinta aparición en Nueva York, Alcaraz exhibiera el juego de servicio más sólido de toda la temporada. Nunca antes se le había visto tan acertado, preciso y sólido. Opelka era el más alto, pero la mayor estatura tenística la tenía el español.

El primer set fue toda una cátedra de saque. Alcaraz sacó cinco veces y tuvo un 100% de efectividad tanto con los 17 primeros como en los 3 de segundo. Ganó todos sus saques 40-0. Increíble. En esos momentos estaba demostrando que su evolución en ese golpe lo ayudaba a convertirse en un jugador imbatible. En sus datos, además, solo reflejaba un error por 15 de su adversario.

En el partido apenas había intercambios largos. Era un juego golpe a golpe, de toma y daca, sin ritmo para disfrute del público, como aquellos boxeadores que buscaban el k.o. con el primer puñetazo. El primer rally largo llegó en el segundo set, donde los jugadores golpearon la pelota hasta 19 veces en el quinto juego. Entonces Opelka había estabilizado más su juego, y también su servicio. Tenía más aces que Alcaraz, pero también más doble faltas. Y el estadounidense gozó de dos oportunidades para romper por primera vez el saque del español. Pero Carlos acertó entonces en sus primeros servicios.

El español, ganador del US Open en 2022, había bajado su porcentaje en el servicio. Algo normal. Tanta efectividad como en la primera manga no podía ser. Estaba obligado Alcaraz a seguir peleando, a continuar dando el máximo. Llegada la hora de juego, el estadounidense apretó y fue más certero y menos erróneo en sus tiros. Había partido, lo que el público agradeció.

Alcaraz pareció conocer perfectamente el juego de su rival. Acostumbrado a luchar cada punto, afrontó la situación del «tú me das, yo te doy» como si siempre hubiera estado en esa situación. No abusó de las dejadas y tampoco quiso arriesgarse en ningún momento a disputar un tie-break porque sabía que Opelka llegó a este encuentro con el récord de 655 aces, y de 50 tie-break había vencido en 27.

En busca del sexto título de Grand Slam

En el tercer set, Alcaraz solo tuvo que salvar una situación peligrosa en el segundo juego, cuando después de tener una ventaja de 40-0 sirvió una oportunidad de break. El 0-2 habría alargado más el partido porque para entonces Opelka estaba más afinado con su servicio.

El juego entró en su rutina, sin ritmo, con pocos golpes que levantaran al público de sus asientos, hasta que Alcaraz se encontró con un nuevo regalo del estadounidense que no desaprovechó la ocasión en el noveno juego. Y definió como un campeón, como el hombre que quiere ser nuevamente el líder del tenis mundial y el tenista que busca su sexto título de Grand Slam. Con la cabeza rapada completamente, Alcaraz acabó su exhibición respondiendo a la pregunta de qué había pasado con su pelo alegando que «creo que a este público le gusta».