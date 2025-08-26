Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

El tenista murciano, que sorprendió con su nuevo look, venció con autoridad a Reilly Opelka en el primer partido del Open de Estados Unidos

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:19

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, acabó de forma rápida con todas las cábalas que anunciaban un mayor peligro por parte de su primer rival ... en el Open de Estados Unidos, Reilly Opelka. Impecable estuvo el español en el primer set y brillante en un encuentro en el que sorprendió con su nuevo look: un rapado al cero que acaparó muchas miradas.

