Paula Badosa se lamenta en un partido. Afp

Paula Badosa se baja del US Open

La española, que el año pasado alcanzó los cuartos de final en Nueva York, no competirá en el último Grand Slam del año

Enric Gardiner

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:05

Paula Badosa no podrá repetir el espectacular US Open que logró el año pasado, cuando alcanzó los cuartos de final y volvió a meterse entre ... las veinte mejores del mundo. No ha especificado el motivo de su ausencia, aunque se entiende que es por problemas físicos, pero Paula Badosa no jugará el US Open que comienza el próximo 18 de agosto.

