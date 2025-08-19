Alcaraz y Raducanu, eliminados en su debut en el dobles mixto

Duró poco la tan esperada dupla Carlos Alcaraz-Emma Raducanu. El español y la británica cayeron a las primeras de cambio ante Jessica Pegula y ... Jack Draper (4-2 y 4-1) en el nuevo dobles mixto del US Open.

En este nuevo formato, que se juega una semana antes del comienzo del US Open y que da cabida a los mejores tenistas del mundo, Alcaraz se apresuró a llegar, directo desde la final de Cincinnati que había ganado 24 horas antes a Jannik Sinner, pero no pudo continuar con la inercia ganadora y perdió con claridad junto a Raducanu.

La mejor pareja del cuadro, la que forma Pegula, finalista de Grand Slam en dobles y exnúmero uno del mundo hace dos años, con Draper se impuso con mucha claridad ante Alcaraz y Raducanu, que demostraron tener mucho que entrenar para poder competir como dúo.

Tras perder el primer saque del partido, Alcaraz tuvo una pelota para recuperar la rotura con 3-2, pero erró una derecha a media pista que no se podía creer. El ambiente, eso sí, era distendido, muy alejado de la competición que se vivirá a partir del domingo en Flushing Meadows.

Este nuevo torneo se disputa además con un formato rápido, que permite que se juegue la competición completa en solo dos días, con sets a cuatro juegos, sin ventajas y sin tercer set, que se sustituye por un 'tie break' a diez puntos. No hizo falta desempate esta vez, porque Alcaraz volvió a perder su servicio, esta vez ayudado con dos voleas muy malas de Raducanu en la red y la pareja favorita de las redes sociales y la que más había dado que hablar se despidió en apenas 51 minutos.

Ahora Alcaraz podrá tomarse algún día de descanso antes de comenzar la preparación del US Open. Este jueves conocerá sus rivales y se estima que su debut sea el lunes o martes de la semana que viene.