Menéndez sorprende a Verdasco, y Davidovich paga la inexperiencia

Buenos recuerdos ante su cruce de octavos: Taro Daniel

Ahora Adrián Menéndez se mide hoy (en segundo turno, no antes de las 13.30 horas), al japonés Taro Daniel (78º), del que tiene buenos recuerdos, pues le ha ganado (por 2-1) en el único duelo celebrado hasta ahora, en la previa del Masters 1000 de Miami en 2015 y en pista rápida. «Nos conocemos bien. Se ha entrenado muchos años en España», recuerda sobre este veloz jugador, que ganó en dieciseisavos a Misha Zverev (2-0), el mayor de los hermanos. Sin embargo, no se ve como favorito: «Hoy se ha demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera». Menéndez espera no acusar el desgaste de los tres partidos en otros tantos días, ya que llega de la fase previa. «Llevo partidos encima, pero aquí se lleva bien. Las pistas no son muy pesadas», comentó.