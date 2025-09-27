Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ganadores y finalistas del cuadro masculino y femenino, los jueces árbitro y la diputada Kika Caracuel. SUR

Martín y Longuena se imponen en los Internacionales sub-14 de Marbella Trofeo Diputación

El mallorquín y la italiana, que también formaron parte de las parejas campeonas en dobles, los grandes triunfadores de la cita tenística disputada toda la semana en Los Monteros

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:16

Ayer concluyó, en las pistas 1 y 2 de Los Monteros Racket Club, en Marbella, una nueva edición de los Internacionales sub-14 Trofeo ... Diputación de Málaga. La cita se incluye dentro del circuito European Junior Tour, en su categoría sub-14, siendo la única que se celebra en Andalucía. Por segundo año seguido, más de 180 jugadores provenientes de 38 países (todos ellos nacidos entre 2011 y 2013) han competido durante esta semana en los cuadros individuales o de dobles masculino y femenino, y han convertido a Marbella y la provincia de Málaga en el foco del tenis infantil internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

