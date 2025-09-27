Martín y Longuena se imponen en los Internacionales sub-14 de Marbella Trofeo Diputación

Ayer concluyó, en las pistas 1 y 2 de Los Monteros Racket Club, en Marbella, una nueva edición de los Internacionales sub-14 Trofeo ... Diputación de Málaga. La cita se incluye dentro del circuito European Junior Tour, en su categoría sub-14, siendo la única que se celebra en Andalucía. Por segundo año seguido, más de 180 jugadores provenientes de 38 países (todos ellos nacidos entre 2011 y 2013) han competido durante esta semana en los cuadros individuales o de dobles masculino y femenino, y han convertido a Marbella y la provincia de Málaga en el foco del tenis infantil internacional.

El mallorquín Tomás Martín Duffek, que partía como cabeza de serie número 3, se impuso en la final masculina al barcelonés Pablo Jiménez, séptimo favorito, por un claro 6-3 y 6-2. Mientras, en la final del cuadro femenino, la italiana Myrea Longhena se proclamó campeona de esta nueva edición venciendo por 6-4 y 6-3 a la alemana y cabeza de serie número dos Carina Borck.

Martín y Longhena, campeones, ya habían brillado a su vez en la competición de dobles. De hecho el primero fue campeón en esa modalidad junto a Gonzalo Quiralte (se impusieron por un 6-2 y 6-3 a Pablo Jiménez y Oliver Martín). Además, Longhena y Carla Sofía Frutos vencieron a la alemana Carina Borck y la uzbeka Margarita Khusanova por un disputado 6-3, 4-6 y 10-5.

La entrega de premios del torneo se celebró ayer al mediodía con presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel, junto al director del Torneo, Alejandro Padilla, y al responsable de la empresa organizadora, Nacho Saracho, de Show Time.

La competición ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de Málaga, la Federación Andaluza de Tenis, BMW Automotor, Importmontes, la Concejalía de Deportes de Marbella, Kimpton Los Monteros y Los Monteros Racket Club.

El torneo comenzó el fin se semana anterior con los clasificatorios previos y avanzó durante la semana con las rondas eliminatorias, desde dieciseisavos de final. Este viernes se resolvieron también las semifinales individuales, y con la llegada del fin de semana se fueron conociendo los ganadores del torneo en cada una de las categorías, tenistas que se preparan para el salto al circuito ITF Junior y al profesionalismo.