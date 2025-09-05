Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bjorn Borg posa con Rafael Nadal y Roger Federer en el Abierto de Dubai de 2006. Reuters

El extenista sueco Björn Borg revela que sufre cáncer de próstata a sus 69 años

El ganador de 11 Grand Slam, confiesa en su autobiografía 'Heartbeats' que fue diagnosticado en 2023 y se sometió a una operación en 2024; actualmente está libre de la enfermedad pero seguirá con revisiones periódicas

Miguel G. Casallo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:56

Björn Borg, una de las leyendas más grandes del tenis y dueño de 11 títulos de Grand Slam, ha confesado en su próxima autobiografía que ... en 2023 le diagnosticaron un cáncer de próstata en fase avanzada. El sueco, de 69 años, explica que se trataba de una variedad «extremadamente agresiva» que obligó a una operación quirúrgica en febrero de 2024 para extirpar la glándula afectada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

