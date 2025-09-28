Poco Davidovich para tanto Medvedev

En su afán por mejorar y acabar el año en el 'top 20', Alejandro Davidovich (20º) se encuentra una montaña cada vez más alta que ... subir. Como este ATP 500 de Pekín, en el que partió fuera de los ocho cabeza de serie, el décimo con mejor 'ranking' en la Lista de Entradas, lo que daba idea del elenco de jugadores, en el regreso a la actividad de la gran mayoría de ellos tras el receso por Copa Davis.

Medvedev 63 63 Davidovich Fokina 🇪🇦 (R. Haigh 🇬🇧) #ChinaOpen pic.twitter.com/Se2GzOqbB5 — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) September 28, 2025

Aunque el malagueño tuvo un partido plácido ante Ugo Carabelli en primera ronda (6-1y 6-3), en octavos ya llegaba un examen final. Si bien podía haber superado a Daniil Medvedev en el ATP Ranking con una victoria, lo cierto es que la versión del ruso fue la de ese tenista con potencial de estar entre los tres o cuatro mejores del mundo, pero que este 2025, en una crisis de juego y confianza, ha sufrido su mayor caída en años.

Con Thomas Johansson ahora de entrenador, tras una larga etapa a las órdenes de Gilles Cervara, Medvedev rindió a un nivel casi inaccesible para Davidovich. «La verdad es que me gusta jugar contra él. Creo que mi juego se adapta bien al suyo», había comentado el ruso en la víspera, y es que le había ganado en cuatro de los cinco precedentes, sin incluir el último, en la Copa del Rey de Huelva este verano, cita fuera del ATP Tour.

Ampliar Daniil Medvedev celebra su pase a cuartos de final en el ATP 500 de Pekín. AFP

Sólo en el Masters 1.000 de Montreal, en 2024, el malagueño salió airoso, alternando entonces el revés cruzado con golpes profundos una vez que su rival se metía más en la pista, para así poder superarlo. Esta estrategia no le dio réditos esta vez, sencilllamente porque Medvedev estuvo muy por encima en el saque.

Ya en su cita anterior ganó más del 80% de los puntos con su primer servicio y generó 11 puntos de quiebre y aprovechó cinco de esas opciones ante Cameron Norrie (6-3, 6-4) y esto daba idea de que estaba su mejor nivel, en un torneo en el que ha jugado al menos semifinales en sus dos últimas ediciones.

Quarter-final bound ✈️@DaniilMedwed flies past Davidovich Fokina 6-3 6-3 to return to the final eight in Beijing.@chinaopen | #2025ChinaOpen pic.twitter.com/jEgDJCtlrt — ATP Tour (@atptour) September 28, 2025

En efecto, aunque Davidovich dispuso de 40-0 en su primer turno al saque lo perdió, en el comienzo de una pesadilla de partido que le llevó a sacar adelante sólo cuatro juegos al saque, para el doble 3-6 final, en una hora y 24 minutos.

Fueron 38 errores no forzados, demasiados en este periodo de tiempo, por 17 (menos de a mitad) del ruso, cuyo primer saque muy pocas veces pudo descifrar Davidovich, ya no tanto sufriendo 'aces' (cinco) como envíos que no era capaz de devolver o puntos en los que cedía claramente la iniciativa y perdía a tres o cinco golpes.

Ampliar Davidovich, en un gesto de desesperación en el segundo set. AFP

En su intento por meterse en el partido en el primer set Davidovich desperdició dos rachas de dos dobles faltas de Medvedev en los juegos finales, y peor fue comenzar con un 'break' en blanco el segundo set. Andaba poco consistente el malagueño, en esta gira asiática con su segundo entrenador, David Sanjuán, en el 'box'. Aunque los tiros se le iban por muy poco, de lo que se lamentaba, cada turno al saque era un problema.

De nada le valió ser capaz de recuperar por dos veces el 'break' en contra, en una ocasión con un quiebre en blanco, porque no lo consolidaba después. Enfadado y sin disfrutar en la pista, cedió la derrota a la primera opción y ahora se centrará en el Masters 1.000 de Shanghái, que comienza este jueves y que en breve tendrá cuadro sorteado, esta vez sí defendiendo su condición de cabeza de serie.

Para Davidovich esta cita de Pekín le ha servido para redondear su cifra histórica de victorias en el ATP Tour, que son ya 150, y con 58 partidos jugados esta campaña (36-22 en el balance de victorias y derrotas), está a sólo dos de igualar su techo en un año, el de 2023, lo que superará sin duda si no sufre lesión en estos dos meses finales.