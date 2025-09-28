Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un lamento de Alejandro Davidovich en el duelo de este domingo ante Daniil Medvedev en Pekín. AFP

Poco Davidovich para tanto Medvedev

El malagueño, con muy poca consistencia en su juego y enormes problemas para defender su servicio, se vio superado en dos sets por el ruso en Pekín, que se acerca a su mejor nivel tras cambiar de entrenador

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:49

En su afán por mejorar y acabar el año en el 'top 20', Alejandro Davidovich (20º) se encuentra una montaña cada vez más alta que ... subir. Como este ATP 500 de Pekín, en el que partió fuera de los ocho cabeza de serie, el décimo con mejor 'ranking' en la Lista de Entradas, lo que daba idea del elenco de jugadores, en el regreso a la actividad de la gran mayoría de ellos tras el receso por Copa Davis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  6. 6 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  7. 7 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Poco Davidovich para tanto Medvedev

Poco Davidovich para tanto Medvedev