Alejandro Davidovich gana a Wawrinka en Barcelona y prolonga su racha de resultados

La racha de tenis y buenos resultados de Alejandro Davidovich (30º) continúa. El malagueño no acusó cansancio en su estreno en el ATP 500 de ... Barcelona y pudo deshacerse en menos de hora y cuarto de Stan Wawrinka (162º) en la pista Rafa Nadal, por 6-1 y 6-4, de manera que este jueves (en horario por definir) espera a Andrey Rublev (5º) en octavos de final. Fue la decimonovena victoria del curso para el malagueño, que ya totaliza más que en todo 2024, que fue su peor año.

Davidovich, que viene de hacer semifinales en Montecarlo y final en Delray Beach y Acapulco, se tomó la revancha ante el suizo de la derrota en el único precedente, en octubre en octavos de Estocolmo, entonces en tres sets y en pista cubierta. La fe de Stan Wawrinka, que a buen seguro apura el tramo final de su carrera, es digna de encomio. Ganador del Abierto de Australia en 2014 y de Roland Garros en 2015, en el techo de su carrera, cuando plantaba cara al 'Big Three' (Nadal, Federer y Djokovic), acaba de cumplir los 40 y este año sólo ganó un partido de siete antes de desembarcar en Barcelona por primera vez desde 2009, porque esta semana del calendario siempre se la reservó para entrenarse antes de Madrid. No gana títulos desde 2017, y pese a todo sigue mostrándose competitivo y complicando la vida a sus rivales, con un revés a una mano en extinción en el circuito.

🇪🇸¡Otro español en octavos!



💪Davidovich sigue con su gran momento de forma y se impone a Wawrinka en dos sets. (6-1, 6-4) pic.twitter.com/jzJHZ5JnM1 — Teledeporte (@teledeporte) April 15, 2025

Davidovich no tuvo muchas complicaciones en la primera manga, con unas condiciones de bola pesada en el cierre de programa de la central este martes en el Godó. Wawrinka sólo metió el 29% de primeros en este arranque de partido, y con eso es casi imposible optar a nada. Era el escenario ideal para el rinconero, que necesita seguir adelante con el menor desgaste posible.

Sin embargo. Wawrinka, que en casi todos sus últimos partidos suele ir de más a menos, no se rindió y logró el 'break' de salida y mantuvo la ventaja hasta el 2-4 de la segunda manga, pero Davidovich encadenó cuatro juegos seguidos para cerrar el partido. Lo hizo con 14 'winners', por 4 de Wawrinka, frente a 30 errores no forzados del suizo, que fueron una masacre. Con este resultado el pupilo de Félix Mantilla no sube posiciones en el ATP Ranking en directo, pero sí lo hará si supera la criba de octavo de final, lo que no será nada sencillo. Un duro 0-5 en el cara ante Rublev deja a la claras la dificultad, máxime ante un jugador muy habituado a la tierra.

Davidovich cedió en cuatro sets en Roland Garros en 2020, en dos citas de 2023 (tres mangas en Dubái y dos en Roma) y dos de 2024, las de Madrid y Pekín. Dos de estos partidos dejan algunas de sus peores experiencias, porque en Dubái tuvo cinco bolas de partido consecutivas dilapidadas en un 'tie break', y en la capital de España también tuvo un 5-0 a favor en el desempate del primer set. En cualquier caso, la temporada de Rublev no está siendo brillante, con el título en el ATP 500 de Doha, pero cuatro derrotas en sus seis últimos partidos. En primera ronda se deshizo en dos sets del neerlandés De Jong, llegado de la previa.