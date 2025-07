Alejandro Davidovich, a dos victorias en Washington de su mejor 'ranking'

Después de la decepción vivida en Los Cabos (México) ante un cuadro muy propicio la pasada semana, Alejandro Davidovich ha arrancado como un tiro en ... el ATP 500 de Washington: tres partidos y otras tantas victorias (una de ellas en dobles, junto a Flavio Cobolli). Son los gajes del ATP Tour: tan pronto vuelas como recibes una cura de humildad.

A día de hoy las sensaciones son excelentes por parte del malagueño, que se ha plantado en cuartos de este ATP 500 concediendo sólo diez juegos en sus dos primeros cruces. Exento de primera ronda, tumbó a Jaume Munar (50º) en el mejor momento de la carrera del balear, por 6-4 y 6-2, la madrugada de este jueves, y apenas veinte horas después ya estaba tomando cuenta del emergente Learner Tien (67º), por un doble 6-2 (en 71 minutos).

Davidovich Fokina 🇪🇦 62 62 Tien 🇺🇲 (Y. Halle 🇦🇷) #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/5JtT5pEbX6 — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) July 24, 2025

Hablamos de uno de los nuevos talentos del tenis mundial, totalmente borrado de la pista por el malagueño. A sus 19 años, este californiano descendiente de vietnamitas, rondaba el 'top 500' a inicios de 2024, y este curso se ha convertido en 'matagigantes' al ganar a Zverev, Medvedev, Shelton y, la pasada madrugada, a Rublev.

Parecía que el partido ante Davidovich podía dar para más, pero no fue así. No lo permitió el rinconero, un muro desde el fondo, rapidísimo, como pocas veces, de piernas, y cometiendo muy pocos errores no forzados, diecinueve en hora y cuarto. No cedió su servicio en todo el duelo, y comenzó rompiendo de salida a su rival.

El zurdo Tien tiene potencia con su 'drive', pero su saque cuenta aún con un importante margen de mejora. Sus porcentajes fueron pésimos y pese a su empeño apenas pudo plantearle dificultades a Davidovich, que se marchó pronto con dos quiebres arriba. Tampoco hubo reacción clara en la segunda manga. Un juego larguísimo, el más disputado, el tercero, dio ya un 'break' al pupilo de Mantilla y fue ya un golpe definitivo para el estadounidense, una de las nuevas esperanzas del tenis de su país, que ha recuperado esplendor.

Learner Tien celebra un punto. ATP

La realidad dicta ahora que Davidovich (26º) está a dos pasos de situarse por primera vez en el 'top 20' mundial y alcanzar además el mejor ATP Ranking de su carrera. Son palabras mayores a sus 26 años, sin poder ser catalogado de veterano pero ya en su madurez. Su techo está en el 21º de agosto de 2023, pero si llega a la final en Washington lo mejorará.

Claro está, no va a tener un camino de rosas, a pesar del buen momento de confianza que atraviesa. En cuartos este viernes (hay seis horas de diferencia respecto a España) le puede esperar Taylor Fritz (4º), su verdugo el último mes en Eastbourne y Wimbledon, si es que como se prevé gana en las próximas horas al italiano Arnaldi (40º).

Eso sí, Davidovich ya venció a Fritz este año en Delray Beach tras dos 'tie breaks', en la misma superficie que en Washington. Cara a semifinales, si las jugara, su rival saldría entre Shelton (7º), Cobolli (17º) y Tiafoe (11º). Rivales de pedigrí, pero ante los que ya ha demostrado saber batirse y competir.