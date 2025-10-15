Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich celebra su victoria ante Marcos Giron. ATP

Davidovich remonta ante Giron y accede a cuartos en Bruselas

Al tenista malagueño le espera este viernes un cruce ante el local Collignon, en claro ascenso en el circuito, en un torneo factible para empezar a saldar su deuda de títulos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:46

Quedan sólo tres torneos para el final de la temporada de Alejandro Davidovich, que pretende el objetivo factible (en la medida en que defiende pocos ... puntos) de cerrar en el 'top 20' este 2025, su mejor año y en el que más ha competido, porque la cita de octavos de este miércoles en el ATP 250 de Bruselas (trasladado a la capital desde Amberes) fue su sexagésima primera del curso, un récord también en su trayectoria, que habla de lo lejos que ha llegado en muchas citas.

