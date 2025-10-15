Davidovich remonta ante Giron y accede a cuartos en Bruselas

Quedan sólo tres torneos para el final de la temporada de Alejandro Davidovich, que pretende el objetivo factible (en la medida en que defiende pocos ... puntos) de cerrar en el 'top 20' este 2025, su mejor año y en el que más ha competido, porque la cita de octavos de este miércoles en el ATP 250 de Bruselas (trasladado a la capital desde Amberes) fue su sexagésima primera del curso, un récord también en su trayectoria, que habla de lo lejos que ha llegado en muchas citas.

Alejandro Davidovich (19º) gana a Marcos Giron (50º) por 6-7 (5), 6-1 y 6-4, en dos horas y 14 minutos, en octavos de final del ATP 250 de Bruselas 'Aces': 5/14

Dobles faltas: 0/1

Primeros saques dentro: 72/59%

Puntos ganados con primer saque. 76/75%

Puntos ganados con segundo saque: 54/49%

Puntos de 'break' convertidos: 4-10/1-4

'Winners': 31/34

Errores no forzados: 14/11

Total de puntos ganados: 101/89

Después de disfrutar de un 'bye' en primera ronda, no tenía un estreno fácil ante el veterano Marcos Giron, un clon casi en lo físico del malagueño, con un potentísimo tren inferior y mucha movilidad en la pista, que dominó la primera fase del partido pero fue a menos después.

La remontada de Davidovich (6-7 (5), 6-1 y 6-4) lo coloca a tres pasos del primer título de su carrera, otro de sus grandes retos a estas alturas de su progresión, pero no será pese a todo un camino sencillo. Como no lo fue la victoria ante Giron, pese al contundente 2-0 con el que llegaba en el cara a cara y sin ceder sets (2-0 en Montecarlo en 2022, cuando llegó a su primera final en el circuito, y 3-0 en el US Open de 2023). El choque empezó con intercambios muy rápidos y cortos desde el fondo, y cediendo pocos puntos al servicio, en especial el norteamericano, que esta temporada no ha tenido grandes resultados, aunque sabe desenvolverse en pistas rápidas e incluso en las 'indoor' como la de Bruselas.

Para Giron fue el primer quiebre, en el sexto juego. Y pese al 2-5 a su favor le costó cerrar el set. Davidovich le puso otra marcha y se colocó con 0-30 en dos juegos seguidos al resto y en el último de ellos consiguió el 'break' y acabó llevándose el desenlace a un desempate que empezó de forma muy frustrante (con un 1-5, para el 5-7 final).

Se esperaba una reacción del malagueño, pero quizás no tan fulminante, con el 5-0 e incluso bola de 'break' para haber conseguido al rosco. No era un juego intrascendente. Podía dar a Davidovich opción de empezar sacando en el set final, pero no lo logró. No es que estuviese produciéndose un bajonazo físico de Giron, pero sí menos eficacia en sus golpes, desbordado ahora sí por Davidovich, aconsejado ya en esta última gira del año por Félix Mantilla.

Ampliar Marcos Giron felicita a Alejandro Davidovich tras el partido. ATP

Sin embargo, quedaba claro que en el set final empezaba otra guerra distinta, y así lo pareció de salida. Giron ya presionó en el primer turno al resto, pero sufrió un 'break' clave en el tercer juego y fue contra corriente. Davidovich, que no había concedido opciones de quiebre a su rival desde el quinto juego de la primera manga, sufrió esta vez para lograr el 4-2 y también el 5-3, pero fue defendiendo con temple sus turnos al servicio y sin poner demasiada energía al resto para acabar cerrando la victoria.

Ahora le espera el local Raphael Collignon (90º), un tenista al alza de 23 años, que en las últimas semanas ha sido capaz de ganar a Rudd o a De Miñaur, a este en la Copa Davis y pese a estar acalambrado. Si pretende alzarse con su primer título le tocaría seguramente vencer después a Auger-Aliassime y Mussetti o Lehecka. Serios obstáculos en el camino.