Alejandro Davidovich celebra un punto en su duelo ante Ugo Humbert. Fabrice Coffrini / AFP
Torneo de Basilea

Davidovich buscará el primer título de su carrera ante Fonseca

El malagueño se aprovechó de la retirada de Humbert y se medirá en la final de Basilea a Fonseca, verdugo de Munar

Enric Gardiner

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El trabajo duro de Alejandro Davidovich esta temporada está dando sus frutos y puede recibir el ansiado premio de su primer título este domingo en ... la final de Basilea, torneo de categoría 500. El malagueño se aprovechó de la retirada de Ugo Humbert (7-6 (4) y 3-1) y disputará el partido por el título contra la joven promesa Joao Fonseca, que doblegó en un competido encuentro a Jaume Munar (7-6 (4) y 7-5).

