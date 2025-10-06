Davidovich vuelve a tropezar en la piedra de Medvedev

Se puede perder de muchas maneras, y la derrota suele ser el signo final de los duelos de Alejandro Davidovich (18º) ante Daniil Medvedev (16º), ... con un 1-6 ya en el cara a cara, pero al menos el malagueño dio este lunes todo lo que tenía y más, y completó un segundo set casi excelente, que no le dio para alarga el duelo ante el ruso (3-6 y 6-7 (5), en 1 hora y 50 minutos), en su peor temporada de muchas, pero que ha repuntado y de qué forma en esta gira china, un país donde suele jugar a las mil maravillas.

Medvedev 63 76(5) Davidovich Fokina 🇪🇦 (R. Lichtenstein 🇨🇵) #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Yslo8E87XR — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) October 6, 2025

Exnúmero uno mundial, cuando se acerca a su nivel, es una pared desde el fondo y un bombardero al saque. El ruso ya dio cuenta del rinconero la semana pasada en Pekín, en un doble 6-3 en hora y 25 minutos, pero lo de este lunes fue una batalla más dura, aunque el primer set apuntaba al mismo desequilibrio.

Le faltaron pequeños detalles a Davidovich, lastrado por demasiados errores no forzados, 37, de los que 21 fueron en una primera manga en la que se le vio demasiado desesperado. Una vez más el tenista asentado en Montecarlo desveló demasiado sus cartas lamentándose después de cada fallo, lo que daba vida a un Medvedev muy cerca de la excelencia: 100% de puntos jugados con primeros saques (once de once) y sólo siete errores no forzados. El malagueño, asistido esta vez por David Sanjuán, sólo sumó tres puntos al resto.

Solo a Davidovich se le ocurriría hacer un saque por abajo ante una bola de set en contra.



😅😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/SKcOXPZQ0d — José Morón (@jmgmoron) October 6, 2025

Y pese a todo no se rindió a su destino con un octavo juego de 16 minutos en el que salvó seis puntos de set, uno de ellos con un saque por bajo (suerte en la que ha insistido mucho menos esta campaña). Cada turno al saque era un suplicio, y Medvedev, superior desde el fondo (21 de los 33 puntos jugados desde allí ganados) y demoledor con su saque.

Había un componente más en el partido, que se jugaba en una sauna. Treinta grados y más de 80 por ciento de humedad, apreciable en el estado de sus camisetas y el desgaste superior después de cada esfuerzo. Davidovich estuvo a punto de llevar a Medvedev a un espacio imprevisible en el que se han decantado muchos partidos esta semana y que le costó a Sinner la retirada.

De hecho el moscovita venía de otro abandono en 'semis' en Pekín ante Tien la semana anterior, cuando en condiciones normales habría alcanzado la final. El segundo set, de hecho, fue espectacular. Muy mejorado, Davidovich se plantó en la muerte súbita sin ceder un solo punto de 'break'. Sólo él dispuso de uno, y estuvo en su mano aprovecharlo. Dominaba cuando estrelló un intento de 'passing' en la red, y ahí estuvo una de las claves que explican la derrota.

Medvedev se vio más exigido, empezó a fallar puntos con primeros, y Davidovich redujo algo la cuota de errores. Pero en el 'tie break' se impuso la experiencia del ahora pupilo de Thomas Johansson. Comenzó con cinco 'mini breaks', entre ellos un segundo punto increíble, un larguísimo 'rally' disputado en unas condiciones de bochorno total que se llevó Davidovich, pero los errores en puntos cruciales le castigaron. Dejó ir una bola encarando el primer 'match point' y acertó por muy poco, pero ya con 5-6 falló una bola fácil a la red, una devolución lenta de su rival que le hizo pensar demasiado. Ahí se acabó el partido.

Ampliar Daniil Medvedev se seca el sudor. EFE

Davidovich deja ir una buena opción en este Masters 1.000 de Shanghái (penúltimo de la temporada) de subir puestos en el 'ranking'. Le esperaba Tien en octavos y no estaban Sinner ni Alcaraz en el cuadro, y ahora retornará a Europa para despedir ya allí la temporada: Bruselas, París-Bercy, Basilea y quién sabe si una última semana antes de poder estar en la Final a 8 de la Copa Davis, si decide ir convocado y David Ferrer cuenta con él, claro está.