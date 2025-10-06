Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gesto de contrariedad de Alejandro Davidovich en el duelo de este lunes. EFE

Davidovich vuelve a tropezar en la piedra de Medvedev

Pese a jugar un sobresaliente segundo set, no le dio para alargar el duelo de dieciseisavos de final de Shanghái, disputado bajo unas condiciones infernales de calor y humedad

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Se puede perder de muchas maneras, y la derrota suele ser el signo final de los duelos de Alejandro Davidovich (18º) ante Daniil Medvedev (16º), ... con un 1-6 ya en el cara a cara, pero al menos el malagueño dio este lunes todo lo que tenía y más, y completó un segundo set casi excelente, que no le dio para alarga el duelo ante el ruso (3-6 y 6-7 (5), en 1 hora y 50 minutos), en su peor temporada de muchas, pero que ha repuntado y de qué forma en esta gira china, un país donde suele jugar a las mil maravillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  5. 5 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  8. 8 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Davidovich vuelve a tropezar en la piedra de Medvedev

Davidovich vuelve a tropezar en la piedra de Medvedev