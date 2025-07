Davidovich: «Otro día más, otro día sin suerte»

Las primeras palabras de Alejandro Davidovich tras la derrota ante Álex De Miñaur en la final de Washington (6-3, 1-6 y 6-7 ( ... 3), en 3 horas y 5 minutos) revelaban una difícil digestión de lo sucedido. «He luchado por cada bola durante más de tres horas y aun así no ha sido suficiente. Otro día más, otro día sin suerte. Pero estoy contento con cómo jugué, con cómo hice las cosas y seguiré trabajando duro para poder llevarme un trofeo«, manifestó.

El malagueño no encontró más explicaciones para lo sucedido tras un 4-1 y 0-30 al resto, un 5-2, un 5-3 y 30-0 y las tres bolas de partido al resto con el 5-4. «Él corrió por todos lados. Yo lo di todo, la verdad. Jugué con confianza, no me limité a devolver la pelota. Al final ganó él. Quizás este sea uno de esos partidos que a veces salen así», sostuvo.

Ampliar Alejandro Davidovich y Alex de Miñaur, con sus respectivos trofeos. EFE

Respecto al hecho de haber alcanzado este lunes su mejor ATP Ranking de siempre (es decimonoveno, además de undécimo en la ATP Race), afirmó: «Pensarlo ahora mismo no es fácil. Estoy contento de estar entre los 20 mejores, pero el objetivo hoy era levantar el trofeo. Teníamos mucho trabajo que hacer antes de empezar la temporada. Nos marcamos entrar en el 'top-20'. Esta semana no hemos conseguido el trofeo, pero seguimos dirigiéndonos hacia nuestros límites y mejorando».

Mientras, de Miñaur reconoció con deportividad el esfuerzo de Davidovich y lo cerca que estuvo de ganar. «Te lo merecías hoy, yo solo he tenido suerte. Eres un jugador increíble. Nadie en el circuito quiere jugar contra ti. Esto no es el final, sólo es el comienzo para ti».